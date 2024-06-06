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Новини
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"Укренерго" скасувало скандальний тендер на закупівлю кондиціонерів

укренерго

"Укренерго" заявило про скасування тендеру на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", – наголосили в компанії.

Там пояснили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби "Укренерго" почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Метою цієї закупівлі було забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу, додали в компанії.

"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії", – зазначили в "Укренерго".

Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення.

Також в "Укренерго" пообіцяли переглянути всі актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв.

"В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і що в компанії зараз немає дрес-коду", – підсумували в "Укренерго".

Кондиціонери для "Укренерго"

Напередодні стало відомо, що "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Очікувана вартість закупівлі складала 629 130 грн.

Раніше в "Укренерго" пояснили зростання споживання електроенергії використанням кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

До того голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня, з 3 по 9 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Автор: 

тендер (2159) Укренерго (1998) закупівлі (2611)


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Топ коментарі
+14
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06.06.2024 11:59
+11
Нічого страшного якщо апарат управління Укренерго трохи попотіє. А якщо щось не влаштовує то вони знають де є робота на свіжому повітрі.
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06.06.2024 11:46
+8
Хтось вірить, що у них в кабінетах зараз немає кондиціонерів і вони сидять і потіють?....
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06.06.2024 12:27
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Нічого страшного якщо апарат управління Укренерго трохи попотіє. А якщо щось не влаштовує то вони знають де є робота на свіжому повітрі.
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06.06.2024 11:46 Відповісти
Думаю они старые системы хотели поменять на новые.........
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06.06.2024 11:52 Відповісти
технічні кондиціонери для машинного залу в офіс не запхнеш
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06.06.2024 12:44 Відповісти
Ну тепер куплять по-тихому, без тендерів. Ще більше зрублять.
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06.06.2024 11:48 Відповісти
НБУ з Мінфіном не пропустять..не ті гроші, щоб так палитись..
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06.06.2024 12:13 Відповісти
Цілком з ваи згоден..Це ж якась сішна цифра 620 тисяч гривень.Зарплата одного судді...
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06.06.2024 21:27 Відповісти
"Ну, значит не прокатило, вычеркиваем" (с)анекдот
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06.06.2024 11:50 Відповісти
ой, ділов то всього на 629 130 грн. тепер оголосять новий. на більшу суму. закупка на зиму потужних нагрівачів. нагріти руки на зимових закупках ще важливіше. літом і на другому це легко зроблять. літом тепло, літом яблука ))
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06.06.2024 11:54 Відповісти
Крінж
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06.06.2024 11:57 Відповісти
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06.06.2024 11:59 Відповісти
То вони лоханулися, треба було об'явити тендер на закупку теплових насосів, і усе би прокатило.
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06.06.2024 12:00 Відповісти
Сподіваюсь окремі представники "простих людів", які собі збирались на квартири і будинки ліпити кондьори цим літом - теж скасували свої "тендера".
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06.06.2024 12:01 Відповісти
Тендер отменили и выписали себе премию... За моральные и физические неудобства из-за жары.
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06.06.2024 12:06 Відповісти
я розумію, що технічні приміщення. які потрібно охолоджувати потребують системи кондиціювання, це важливо, інакше тендер треба буде оголошувати вже на дороговартісне обладнання, але... мова йшла про кондиціонери для апарату управління..., всі ж знають як це робиться - під соусом технічної модернізації всі купують собі круті кондьори у затишний кабінетик..., щоб не паритися..., а що таке, гроші ж нічиї...
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06.06.2024 12:18 Відповісти
Тільки відмінили тендер, так відразу світло подали під час "сірої" зони - тобто відключення було 3 години.
Вчора відключення було 6 годин, поки діяв тендер, як вдень, так і вночі коли всі сплять.

Дивний збіг...
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06.06.2024 12:26 Відповісти
Хтось вірить, що у них в кабінетах зараз немає кондиціонерів і вони сидять і потіють?....
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06.06.2024 12:27 Відповісти
Є, але вони ж уже цілий рік відслужили, треба міняти. Бо якось тоді не по-багатому виходить, як ницеброди зі старими кондішнами сидіти...
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07.06.2024 08:39 Відповісти
Є така фішка в державних установах, коли пару років не чистять кондьори, а потім купляють нові і так кожні два-три роки...
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07.06.2024 08:43 Відповісти
В цьому році варто було б взагалі опечатати всі кондиціонери і повністю відмовитися від їх використання. Схоже що 1 година роботи кондиціонера позбавляє населення країни 3-4 годин "світла", інтернету і т.п.. Занадто велике енергоспоживання як для ураженої ворогом енергосистеми.
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06.06.2024 12:28 Відповісти
Є приміщення, де має підтримуватися відповідна температура для роботи обладнання. Там без кондиціонерів ніяк. А побутові - звісно, треба поки що максимально обмежити, бо споживання ними е/е навіть у невоєнний період дуже високе, а зараз так і взагалі неприпустимо дороге.
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07.06.2024 08:43 Відповісти
ніфіга не зрозумів.
кондиціонери, це ж класно.
там якийсь черговий зе!дегенерат висрав. що київ, накачав 300мвт енергії.
ну, от рахуйте.
по ціні 4, 60 грн за квт час.
це ж, дохєріща грошиків.
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06.06.2024 14:31 Відповісти
Тільки коментатори не в курсі що кондиціонери використовуються не тільки для охолодження людей, а і в серверних і інших приміщеннях з вартісним обладнанням
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06.06.2024 14:42 Відповісти
Чи не краще буде, скоротити Укренерго, а гроші пустити на розвиток енергосистеми?
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06.06.2024 14:48 Відповісти
Якось дивно. Якась плутанина у роз'ясненнях. Так кондиціонери потрібні для офісів чи ліфтових зал. Чи може офіси розміщенні в ліфтових залах або ліфтових шахтах? А що доречі з акваріумами і рибками. Тендери вже склали? Ха ха ха.
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06.06.2024 14:56 Відповісти
Наівний нарІд схаває.

І те що вони за пару днів об"являть новий тендер, наприклад з реконструкції будівлі, де будуть закладені ті самі кондиціонери -- ніхто навіть не дізнається.
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06.06.2024 14:59 Відповісти
Блін, сміхотворні ціни, для технології , кондицонери вартують дорожче, особливо в серверних !
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06.06.2024 15:29 Відповісти
Навіть, якщо це правда, то осад залишився!
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06.06.2024 15:32 Відповісти

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