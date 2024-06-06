"Зроблено в Україні": У реєстрі сільгосптехніки для компенсації аграріям уже 86 українських виробників

У реєстрі сільськогосподарської техніки, за купівлю якої аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості, уже 86 українських виробників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

До оновленого переліку української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено продукцію ще 24 українських виробників.

Загалом у переліку вже 7 880 номенклатурних позицій техніки та обладнання.

"Цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки ми заклали в бюджет 1 млрд грн", – нагадала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед доданих до оновленого переліку вітчизняної сільгосптехніки та обладнання, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, зокрема, такі позиції: трактори, тракторні причепи, жниварки, грунтообробна техніка та обладнання (плуги, борони, глибокорозпушувачі, борони-лущильники, культиватори для суцільного поверхневого обробітку грунту), посівні та грунтообробні комплекси, насіннєві бункери та накопичувачі-перевантажувачі зерна, обладнання для сушіння зерна, машини для очищення, сортування, калібрування насіння, зернових та бобових культур, навантажувачі зерна та зернометальники, гвинтові конвеєра, норії, машини для внесення мінеральних добрив, обприскувачі для хімічного захисту сільськогосподарських культур, причепи та бункери для перевезення зерна, техніка та обладнання для птахівництва, обладнання для утримання свиней, ВРХ та телят, зважувальне обладнання.

Щоб бути включеним до переліку, виробник має подати заявку та документи до неї до Мінекономіки. Заявки в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

На сьогодні в програмі бере участь 31 банк.

Наприкінці травня повідомлялося, що перші три українські агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Загальна сума компенсації склала 220 тис. грн.