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Новини
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Вихід на новий ринок: "Укрнафта" почне виробляти електроенергію

укрнафта

"Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта".

"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", – сказав директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

В "Укрнафті" зазначили, що запуск нових енергетичних напрямків діяльності – це крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії "Укрнафти".

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

Автор: 

будівництво (2224) Укрнафта (855) електроенергія (4240)


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Топ коментарі
+8
В Україні 3 робочі АЕС.

Ровенська станція з 4 енергоблока виробляє 2880 МВт.

Хмельницька 4 енергоблоки - 2000 МВ.

Південно-Українська - 3000 МВт.

Загалом - 7880 МВт

Це - 7880*24=189120 МВт/годин, на добу.

І - 189120*365= 69 028 800, щоб простіше, 69 млн. МВт/год., за рік.

Згідно старих графіків, використання електроенергії в довоєнний час в 2021 році - 9,411 МВт/годину. Тобто, більш як в 7 разів ці три станції перекривали необхідність. Але, згідно

https://gmk.center/news/metallurgi-ukrainy-v-2022-godu-sokratili-potreblenie-**************-na-52-g-g/

під час війни, тільки металургія майже вдвічи скоротила обсяг споживання.

Питання для будь кого - чи не здається, що хтось вважає нас за дурнів?
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06.06.2024 13:37
+6
Радів би!.........
Якщо би не знав, що у той Укрнафті, ще ті "фахівці широкого профілю"...
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06.06.2024 13:15
+6
В гуглі є всі дані про споживання та вир-во е/е в довоєнній роки. Згідно них пікове споживання в зимові місяці 2021 року було 21-23 Гвт/год. Якщо навіть всі ТЕСи розбили то в нас залишилося 8 Гвт АЕС, 6,5 Гвт СЕС, 1,5 Гвт імпорт, 0,4 Гвт ВЕС для половини населення і залишків промисловості цього повинно вистачати з головою . Ще можна допустити дефіцит е/е в пікові години , але вдень коли працюють СЕС + імпорт і вночі коли споживання падає раза в 2 -нонсенс.
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06.06.2024 15:40
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Головне виманити гроші у ****. А там розберемось.
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06.06.2024 12:56 Відповісти
Ще розкажіть де воно буде поставлено....
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06.06.2024 12:58 Відповісти
кожний день на новому місці будуть планувати генерувати. маневрова генерація.
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06.06.2024 13:01 Відповісти
Станции по 20-50 МВт можно раскидать по всей стране. Они размером с автомобильный контейнер. Тратить на их гораздо более дорогие ракеты бессмысленно. А от шахедов можно и защитить.
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06.06.2024 13:42 Відповісти
управлінські дуби вирішили добувати гроші шляхом забурки бокових стовбурів ))
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06.06.2024 12:59 Відповісти
"Укрнафта" почне виробляти електроенергію

Виробляха-муха...
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06.06.2024 13:02 Відповісти
Ага. Уже планы строили и заявляли как Украина будет продавать електроенергию за бугор и дажегешефт подсчитывали. Теперь сами сидим все без света.
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06.06.2024 13:06 Відповісти
Для начала прекратите экспортировать её в ЕС через Бенины прокладки вокруг Энергоатома.
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06.06.2024 13:09 Відповісти
Радів би!.........
Якщо би не знав, що у той Укрнафті, ще ті "фахівці широкого профілю"...
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06.06.2024 13:15 Відповісти
Генератори легше сховати від російських ракет
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06.06.2024 13:30 Відповісти
В Україні 3 робочі АЕС.

Ровенська станція з 4 енергоблока виробляє 2880 МВт.

Хмельницька 4 енергоблоки - 2000 МВ.

Південно-Українська - 3000 МВт.

Загалом - 7880 МВт

Це - 7880*24=189120 МВт/годин, на добу.

І - 189120*365= 69 028 800, щоб простіше, 69 млн. МВт/год., за рік.

Згідно старих графіків, використання електроенергії в довоєнний час в 2021 році - 9,411 МВт/годину. Тобто, більш як в 7 разів ці три станції перекривали необхідність. Але, згідно

https://gmk.center/news/metallurgi-ukrainy-v-2022-godu-sokratili-potreblenie-**************-na-52-g-g/

під час війни, тільки металургія майже вдвічи скоротила обсяг споживання.

Питання для будь кого - чи не здається, що хтось вважає нас за дурнів?
показати весь коментар
06.06.2024 13:37 Відповісти
АЭС нельзя перевести в режим "вкл-выкл". Нужна маневровая генерация. И энергоблоки АЭС нужно выводить на ППР в строго регламентированные сроки.
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06.06.2024 13:44 Відповісти
Це - до чого?

В городі - бузина, а в Києві дядько. (це Українська приказка, щоб не обговорювали).
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06.06.2024 13:51 Відповісти
почитайте, як працюють АЕС, для чого були потрібні в Україні ГЕС та ТЕС й не пишіть тільки половину правди
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06.06.2024 14:02 Відповісти
не ГЕС насамперед потрібні зараз українцям, Україні, а елементарна порядність та совіть влади !!! судячи з усього, для влади зе-наркоманів про таке навіть не відомо, бо влада безсоромно продає електрику в Румунію, бо там платять більше, звісно що в Євро, а майже 100% українців по всій Україні сидить по 6-12 годин на добу без електрики !!!

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06.06.2024 16:39 Відповісти
Логика простая. Чтобы заработать на дорогой электроэнергии, нужно избавиться в прямом смысле от дешёвой (атомной). Вот всякими правдами и неправдами выработку дешёвой энергии блокируют, то ремонты, то ещё что.
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06.06.2024 14:02 Відповісти
В гуглі є всі дані про споживання та вир-во е/е в довоєнній роки. Згідно них пікове споживання в зимові місяці 2021 року було 21-23 Гвт/год. Якщо навіть всі ТЕСи розбили то в нас залишилося 8 Гвт АЕС, 6,5 Гвт СЕС, 1,5 Гвт імпорт, 0,4 Гвт ВЕС для половини населення і залишків промисловості цього повинно вистачати з головою . Ще можна допустити дефіцит е/е в пікові години , але вдень коли працюють СЕС + імпорт і вночі коли споживання падає раза в 2 -нонсенс.
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06.06.2024 15:40 Відповісти
У квітні порівняно з березнем Україна зменшила експорт електроенергії у 13 разів - до 12 тис. МВт-год, імпорт зріс на третину - до 223,9 тис. МВт-год. - https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/10/713510/ https://www.epravda.com.ua/news/2024/05/10/713510/



У травні Україна https://www.d.trading/news/analitika-vid-dtreyding-oglyad-importu-eksportu-**************/ знову була нето-імпортером електроенергії. Чергові обстріли генерації призвели до збільшення дефіциту електроенергії. Вже в другій половині травня відбувалися обмеження електропостачання побутових споживачів. Саме дефіцит електроенергії призвів до зростання імпорту з країн ЄС майже удвічі в порівнянні з квітнем 2024 року. Також активно відбувався цільовий імпорт електроенергії на промислові підприємства, який дозволяв їм працювати без обмежень у споживанні.

Експорт

У травні 2024 року експорт електроенергії впав до 4 млн кВтг, або майже у три рази https://www.d.trading/news/analitika-vid-dtreyding-oglyad-importu-eksportu-**************/ відносно квітня поточного року. У порівнянні з минулими роками динаміка так само негативна. З точки зору обсягів експорту електроенергії травень-2024 став найгіршим місяцем цього періоду за останні 10 років. - https://www.d.trading/news/analitika-vid-dtreyding-oglyad-importu-eksportu-**************-u-travni-2024/

Україна протягом тижня з 27 травня по 2 червня збільшила імпорт електроенергії на 23% в порівнянні з попереднім тижнем - 139,2 тис. МВт·год. Експорт не здійснювався. https://ua-energy.org/uk/posts/import-**************-ukrainoiu-mynuloho-tyzhnia-zris-na-23
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06.06.2024 19:01 Відповісти
При тому що номінальна потужність одного енергоблока АЕС приблизно 1000МВт/год. Очевидно, що енергоблоки АЕС працюють на заниженій потужності.
Виробляти електроенергію спаленням газу лише призведе до збільшення його імпорту з московської ********* через європейські прокладки та збільшенням енергетичної залежності України від агресора та занадто високої собівартості виробленої електроенергії.
Вся країна не повинна працювати виключно для збагачення купки олігархів - привладних злочинців, які за допомогою корупції, кримінальних зв'язків з ворожим кремлем захопили державну власність, газові родовища України.

Найкращим варіантом для України було б будівництво малих модульних атомних реакторів або енергонакопичувальних установок за напрочуд успішним проектом Австралії, як маневрових потужностей для діючих АЕС.
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06.06.2024 21:00 Відповісти
Ваші слова: "Очевидно, що енергоблоки АЕС працюють на заниженій потужності." Допускаю. Наскільки? Вдвічі? Втричі? Впятеро?

Але довоєнні потреби вони перебільшували біль ніж в 7(сім) разів! Я ж все виклав! Ви читали?

Під час війни використання зменшилось. Я і про це писав. Майже вдвічі!

Тобто, якщо десята частина, від номінального виробитку електроенергії - країні вистачає!

Я ж написав відкриті данні! 20 хвилин з каркулятором і ви жахнетесь! Чим більш прискіпливі розрахунки, тим біль жахливі цифірі грабунку Українців.

Якщо я ще про газ напишу... Виключно, на відкритих данних...
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07.06.2024 20:47 Відповісти
Я ж написав, рахуйте. Здається на Південно-українській станції або на іншій встановлені блоки меншої потужності.
Ядерне паливо при зниженні потужності енергоблока АЕС за допомогою борових стержнів витрачається однаково, тому використання АЕС на заниженій потужності стає неефективним.
9.4МВт/год це що, на рік місяць день чи лише за 1 год. у 21році?
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07.06.2024 21:09 Відповісти
9.4МВт/год - я списав з графіку Офіційних данних за 2021 р., використання електроенергії. Ви взмозі пошукати і перевірити за допомогою гугла.

Якщо не знайдете, я пошукаю ссилку.

Чому я ссилки не привожу зразу... Я хочу, щоб ну хоч щось, зробили самостійно. Тільки після самостійного збору інформації, формується розуміння. Навідь помилки, які з'являються в розрахунках, дають усвідомлення масштабів всього дійства.
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07.06.2024 23:41 Відповісти
Як на мене, писати потрібно якомога коротше і найбільш зрозуміло для загалу. Якщо ви подаєте щось нікому не відоме і резонансне, то потрібно наводити підтвердження щоб вам повірили.
Шукати ніхто не буде. Це якби Цензор опублікував якийсь шокуючий заголовок з відсутнім текстом під ним. А що, кому цікаво, нехай сам собі в гуглі шукає
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08.06.2024 07:15 Відповісти
А Укренерго (профильная компания) альтернативные источники создавать слабо ?
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06.06.2024 14:32 Відповісти
Спрос рождает предложение.
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06.06.2024 14:50 Відповісти
Хто власник Укртатнафта?

Власниками "Укртатнафти" є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіють близько 60%. Решта акцій компанії належить НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.3 лют. 2023 р.
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06.06.2024 15:51 Відповісти
За рахунок надр можна багато чого на вигадувати.
Чи мають вони досвід, чи це просто розгалуження активів для полегшення крадіжок.
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06.06.2024 20:33 Відповісти

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