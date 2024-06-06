Вихід на новий ринок: "Укрнафта" почне виробляти електроенергію

"Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.

Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта".

"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", – сказав директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

В "Укрнафті" зазначили, що запуск нових енергетичних напрямків діяльності – це крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії "Укрнафти".

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.