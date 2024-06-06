Вихід на новий ринок: "Укрнафта" почне виробляти електроенергію
"Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
У середньостроковій перспективі це дасть змогу підтримати енергосистему України, що постраждала від атак російських терористів.
Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо про те, що ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України.
Ці кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями, серед яких і "Укрнафта".
"Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей", – сказав директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.
В "Укрнафті" зазначили, що запуск нових енергетичних напрямків діяльності – це крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія. Такий концепт є частиною ESG-стратегії "Укрнафти".
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.
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Виробляха-муха...
Якщо би не знав, що у той Укрнафті, ще ті "фахівці широкого профілю"...
Ровенська станція з 4 енергоблока виробляє 2880 МВт.
Хмельницька 4 енергоблоки - 2000 МВ.
Південно-Українська - 3000 МВт.
Загалом - 7880 МВт
Це - 7880*24=189120 МВт/годин, на добу.
І - 189120*365= 69 028 800, щоб простіше, 69 млн. МВт/год., за рік.
Згідно старих графіків, використання електроенергії в довоєнний час в 2021 році - 9,411 МВт/годину. Тобто, більш як в 7 разів ці три станції перекривали необхідність. Але, згідно
https://gmk.center/news/metallurgi-ukrainy-v-2022-godu-sokratili-potreblenie-**************-na-52-g-g/
під час війни, тільки металургія майже вдвічи скоротила обсяг споживання.
Питання для будь кого - чи не здається, що хтось вважає нас за дурнів?
В городі - бузина, а в Києві дядько. (це Українська приказка, щоб не обговорювали).
У травні Україна https://www.d.trading/news/analitika-vid-dtreyding-oglyad-importu-eksportu-**************/ знову була нето-імпортером електроенергії. Чергові обстріли генерації призвели до збільшення дефіциту електроенергії. Вже в другій половині травня відбувалися обмеження електропостачання побутових споживачів. Саме дефіцит електроенергії призвів до зростання імпорту з країн ЄС майже удвічі в порівнянні з квітнем 2024 року. Також активно відбувався цільовий імпорт електроенергії на промислові підприємства, який дозволяв їм працювати без обмежень у споживанні.
Експорт
У травні 2024 року експорт електроенергії впав до 4 млн кВтг, або майже у три рази https://www.d.trading/news/analitika-vid-dtreyding-oglyad-importu-eksportu-**************/ відносно квітня поточного року. У порівнянні з минулими роками динаміка так само негативна. З точки зору обсягів експорту електроенергії травень-2024 став найгіршим місяцем цього періоду за останні 10 років. - https://www.d.trading/news/analitika-vid-dtreyding-oglyad-importu-eksportu-**************-u-travni-2024/
Україна протягом тижня з 27 травня по 2 червня збільшила імпорт електроенергії на 23% в порівнянні з попереднім тижнем - 139,2 тис. МВт·год. Експорт не здійснювався. https://ua-energy.org/uk/posts/import-**************-ukrainoiu-mynuloho-tyzhnia-zris-na-23
Виробляти електроенергію спаленням газу лише призведе до збільшення його імпорту з московської ********* через європейські прокладки та збільшенням енергетичної залежності України від агресора та занадто високої собівартості виробленої електроенергії.
Вся країна не повинна працювати виключно для збагачення купки олігархів - привладних злочинців, які за допомогою корупції, кримінальних зв'язків з ворожим кремлем захопили державну власність, газові родовища України.
Найкращим варіантом для України було б будівництво малих модульних атомних реакторів або енергонакопичувальних установок за напрочуд успішним проектом Австралії, як маневрових потужностей для діючих АЕС.
Але довоєнні потреби вони перебільшували біль ніж в 7(сім) разів! Я ж все виклав! Ви читали?
Під час війни використання зменшилось. Я і про це писав. Майже вдвічі!
Тобто, якщо десята частина, від номінального виробитку електроенергії - країні вистачає!
Я ж написав відкриті данні! 20 хвилин з каркулятором і ви жахнетесь! Чим більш прискіпливі розрахунки, тим біль жахливі цифірі грабунку Українців.
Якщо я ще про газ напишу... Виключно, на відкритих данних...
Ядерне паливо при зниженні потужності енергоблока АЕС за допомогою борових стержнів витрачається однаково, тому використання АЕС на заниженій потужності стає неефективним.
9.4МВт/год це що, на рік місяць день чи лише за 1 год. у 21році?
Якщо не знайдете, я пошукаю ссилку.
Чому я ссилки не привожу зразу... Я хочу, щоб ну хоч щось, зробили самостійно. Тільки після самостійного збору інформації, формується розуміння. Навідь помилки, які з'являються в розрахунках, дають усвідомлення масштабів всього дійства.
Шукати ніхто не буде. Це якби Цензор опублікував якийсь шокуючий заголовок з відсутнім текстом під ним. А що, кому цікаво, нехай сам собі в гуглі шукає
Власниками "Укртатнафти" є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіють близько 60%. Решта акцій компанії належить НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.3 лют. 2023 р.
Чи мають вони досвід, чи це просто розгалуження активів для полегшення крадіжок.