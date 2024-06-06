На кордоні зі Словаччиною відкрили пункт пропуску після ремонту. ФОТО

На кордоні зі Словаччиною закінчено ремонт та відновлено рух пунктом пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Спільно з USAID завершили швидку модернізацію пункту пропуску, яка передбачала встановлення повністю обладнаних модульних будівель для офісів та вбиралень та засобів організації дорожнього руху, дорожні знаки та бар'єрне огородження, ваг для зважування вантажів, світлодіодного освітлення та ремонт дорожнього покриття", – розповів Найєм.

За його словами, модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Пункт пропуску також має додаткові офіси для паспортного та митного оформлення, щоб впоратися зі збільшеним трафіком.

Виконані роботи з'єднали прикордонний пост із майданчиком для очікування, де автомобілі можуть стояти в черзі перед перетином кордону зі Словаччиною.

Через цей пункт пропуску вже відновлено рух легковими автомобілями, який був призупинений на час проведення робіт.

Раніше повідомлялося, що Україна завершила модернізацію найбільшого пункту пропуску на кордоні з Польшею "Ягодин-Дорогуськ".

До того повідомлялося, що реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску "Рені" завершено: він готовий до запуску спільного митного та прикордонного контролю між Україною та Молдовою.

Фінансування від USAID

У 2023-2026 роках Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт "Економічна підтримка України" заклало $115 млн на безпосередню підтримку уряду України, зокрема Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури, Державній митній служби та "Укрзалізниці" для модернізації 42 пунктів пропуску України.