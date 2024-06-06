Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
Курс гривні припинив зміцнюватися після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро наприкінці минулого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 7 червня, на рівні 40,1537 грн/$, порівняно із 40,1254 грн/$ у четвер. У понеділок він опускався до історичного мінімуму – 40,5373 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 2 копійки – до 43,6270 грн за євро. У понеділок він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Вона вважає, що НБУ надмірно перестрахувався, надто "закрутив гайки", і спізнився - і з поступовою девальвацією, і зі зниженням відсоткової ставки. Результат - "реальні витрати для країни", які Гонтарева оцінює у 200 млрд грн.
Гонтарева очолила Нацбанк після російської анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі, коли валютні резерви країни були на історичному мінімумі у 5 млрд доларів, а гривня знецінилася у два рази. Вона провела складну і непопулярну реформу банківського сектора, яку тоді назвали "банкопадом", але згодом стали називати основою того, що українська банківська система виявилася дивовижно стабільною під час повномасштабного вторгнення.
Тепер ексголова НБУ каже, що штучне утримання курсу не дозволяє мінфіну конвертувати фінансову допомогу від партнерів у більші обсяги гривні, знецінює експорт і стимулює імпорт.
"Від того, що неправильна валютна політика, Нацбанк сам не заробив, не дав експортерам заробити і не зупинив нікому не потрібний імпорт", - розповіла Валерія Гонтарева NV Бізнес.
ухилянтиемігранти?
У якій бригаді цей боров?
ухилянтиемігранти сини та чоловік?
Бо щоб мати моральне право щось киздіти, цій лахудрі треба спочатку подивитись на себе.
Та на свої досягнення - ті дикі курси $ , що вона робила при своїй каденції.
Саме при цій тьотці 8 грн/$ став 24 грн/$