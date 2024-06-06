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Новини
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"Укрзалізниця" планує будувати власні електростанції

укрзалізниця

Державна "Укрзалізниця" планує побудувати у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, пише українська редакція Forbes.

За умови наявності фінансування реалізацію проєкта можуть розпочати вже цього літа, зазначив голова "Укрзалізниці".

Лященко уточнив, що загальні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.

"Терміни виконання робіт залежить від фінансування та наявності необхідного обладнання", – сказав Лященко.

За його словами, наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема, веде перемовини щодо залучення грантів та міжнародної фінансової допомоги. Також тривають перемовини з постачальниками обладнання.

Він нагадав, що "Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку. Генерація електроенергії загальною потужністю 250 МВт дозволить компанії частково покрити власні потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до її розподільчої мережі.

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Як повідомлялося, раніше державна "Укрнафта" оголосила про план розпочати будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії за підтримки ЄБРР.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Автор: 

Укрзалізниця (4768) електроенергія (4240)


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Топ коментарі
+5
І що, вже знизили до нуля вартість підключення сонячних електростанцій?

Вже знизили до нуля вартість дозволів на малі гідроелектростанції?

Вже виділили кошти на автоматичну заміну трансформаторів тим, хто хоч якусь генерацію (хоч сонячну, хоч вітрову, хоч зі зпалювання біогазу) підключає?

Вже примусили ВСІ муніціпалітети до нуля знизити вартість та тривалість дозволів на індивідуальні теплові пункти та перенаправити кошти з бруківочки на фінансування побудови та переобладнання таких теплових пунктів?

Впевнений - НІХЄРА з цього не зроблено. Кінчений хєрограй з кінченими "слугами народу"...
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06.06.2024 19:13
+2
Спочатку плануйте розмір колії змінити.
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06.06.2024 20:24
+2
Якщо вони примудрилися сотню мільйонів вкрасти на запчастинах, боюся навіть уявити, скільки вкрадуть на цих електростанціях.
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06.06.2024 21:53
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06.06.2024 19:09 Відповісти
І що, вже знизили до нуля вартість підключення сонячних електростанцій?

Вже знизили до нуля вартість дозволів на малі гідроелектростанції?

Вже виділили кошти на автоматичну заміну трансформаторів тим, хто хоч якусь генерацію (хоч сонячну, хоч вітрову, хоч зі зпалювання біогазу) підключає?

Вже примусили ВСІ муніціпалітети до нуля знизити вартість та тривалість дозволів на індивідуальні теплові пункти та перенаправити кошти з бруківочки на фінансування побудови та переобладнання таких теплових пунктів?

Впевнений - НІХЄРА з цього не зроблено. Кінчений хєрограй з кінченими "слугами народу"...
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06.06.2024 19:13 Відповісти
DW

Частка зеленої енергетики в Німеччині досягла майже 60%. У першому кварталі 2024 року за рахунок енергії вітру в Німеччині було вироблено 46,8 млрд кВт·год струму. Це відповідає частці 38,5% всієї електроенергії, виробленої в Німеччині за цей період.

Обсяг електроенергії, виробленої сонячною енергією, збільшився на 21%, або на 1,4 млрд кВт·год. У першому кварталі 2024 року він становив 8,1 млрд кВт·год, або 6,6% усієї електроенергії, виробленої за цей період у Німеччині.
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06.06.2024 19:40 Відповісти
Спочатку плануйте розмір колії змінити.
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06.06.2024 20:24 Відповісти
Що за триндець відбувається?🤬 Ці самі собі електростанції будують ( бюджети будівництва самі собі нарізають) , усяким «держагенствам» дозволяють самим собі закупівлі робити… Крадуть гроші як в останні дні, мародери зелені!
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06.06.2024 20:38 Відповісти
Лібертіанцтво циркове імені Зеленського )
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07.06.2024 01:30 Відповісти
Так у наявних ЕС частина енергоблоків закріплена за обслуговуванням УЗ, зокрема електротяги. Правда здійснення електротяги можливе під час обстрілів контактної мережі хіба що з допомогою фекальної каналізації. Ото б зараз пригодилися паровози котрі наші можновладці від УЗ продали на брухт. Ну як таку кількість металу та не загнати за дуляри в мартен. Ото тепер маєте ДУЛІ а не долари
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06.06.2024 20:50 Відповісти
ЕС це електростанції
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06.06.2024 20:52 Відповісти
Якщо вони примудрилися сотню мільйонів вкрасти на запчастинах, боюся навіть уявити, скільки вкрадуть на цих електростанціях.
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06.06.2024 21:53 Відповісти
Щось знову мутить Укрзалізниця, то ії директора собі столові набори в кабінет зі слонячой кістки купують, то ще якась діч.
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07.06.2024 01:29 Відповісти
А основне депо по обслуговуванню паровозів в Україні тільки одне та й живих паровозів всього до десятка хоча департамент по ретро-техніці існує в УЗ давно
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07.06.2024 06:21 Відповісти
А яка була велетенська база запасу на ст. Долинська під Кривим Рогом. А тепер там навіть колію демонтували а паровози поїхали в мартен. Військова техніка на вугіллі не їде. Їй давай соляру і бензин. І тепловоз хоче соляру. А паровоз їде на всьому .що горить
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07.06.2024 06:26 Відповісти
О лещенко теж бажає прибарахлітся,як його колега мустафа наєм по "антікорупційній бурутьбі" на захістних спорудах.Невже єрмак перестав платити за висери проти порошенка.
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07.06.2024 05:30 Відповісти

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