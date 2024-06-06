"Укрзалізниця" планує будувати власні електростанції

Державна "Укрзалізниця" планує побудувати у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, пише українська редакція Forbes.

За умови наявності фінансування реалізацію проєкта можуть розпочати вже цього літа, зазначив голова "Укрзалізниці".

Лященко уточнив, що загальні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.

"Терміни виконання робіт залежить від фінансування та наявності необхідного обладнання", – сказав Лященко.

За його словами, наразі компанія шукає джерела фінансування, зокрема, веде перемовини щодо залучення грантів та міжнародної фінансової допомоги. Також тривають перемовини з постачальниками обладнання.

Він нагадав, що "Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку. Генерація електроенергії загальною потужністю 250 МВт дозволить компанії частково покрити власні потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до її розподільчої мережі.

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Як повідомлялося, раніше державна "Укрнафта" оголосила про план розпочати будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії за підтримки ЄБРР.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".