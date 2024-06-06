Рада підтримала спрощену процедуру виділення землі для вишок мобільного зв’язку

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволить операторам мобільного зв'язку швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій.

За ухвалення відповідного законопроєкту №9549 у першому читанні проголосували 233 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

У пресслужбі Мінцифри пояснили, що цей законопроєкт дозволить:

зменшити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців;

використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку;

встановлювати тимчасові технічні засоби і споруди електронних комунікацій. Таким чином прибирається ризик їх демонтажу, оскільки на сьогодні порядок розміщення таких засобів та споруд відсутній.

Водночас з метою мінімізації корупційних ризиків у законопроєкті передбачено, що використовувати обмежене право користування чужою ділянкою зможуть мобільні оператори, які внесені до реєстру постачальників послуг електронних комунікацій. Його формує та перевіряє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

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У Мінцифри сподіваються, що ухвалення законопроєкту в цілому дозволить забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку, розповідав очільник Мінцифри Михайло Федоров.