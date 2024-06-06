Бізнес очікує посилення боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, – АСС

Бізнес очікує продовження та посилення активної боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів.

Про це йшлося під час круглого столу, присвяченого проблемі нелегального ринку підакцизних товарів за участі представників державних органів влади, бізнесу і посольств США, Італії, Японії та ЄС, повідомляє Американська торговельна палата в Україні (АСС).

Учасники круглого столу обговорили подальше впровадження дієвих кроків щодо боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів, налагодження ефективної координації роботи усіх залучених органів державної влади та сприяння зменшенню втрат держбюджету України.

Так, протягом 2022-2023 років через поширення тіньового сектору тютюнових виробів держбюджет недоотримав податкових надходжень на суму понад 42,5 млрд грн.

За даними останнього дослідження "KANTAR Україна", у березні 2024 року частка нелегального ринку сигарет промислового виробництва в Україні зменшилася до 19,1% від загального обсягу ринку. Однак попередня оцінка несплачених податків у бюджет України у 2024 році сягнула нового рекорду у 24 мільярди гривень, у зв'язку з підняттям ставки акцизного податку з 1 січня 2024 року.

"Ми вдячні народному депутату Данилу Гетманцеву за лідерство у боротьбі з нелегальним ринком тютюнових виробів, а також народним депутатам Ярославу Железняку, Галині Янченко за їхню активну залученість та підтримку. Ми також дякуємо Бюро економічної безпеки, Офісу Генерального прокурора та усім залученим правоохоронним органам за їхню роботу, адже спостерігаємо чіткий взаємозв’язок між зниженням рівня нелегального ринку тютюнових виробів та активною роботою правоохоронних органів", – зазначається у повідомленні Американської торговельної палати.

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В організації зауважують, що останнім часом в офіційних публікаціях Бюро економічної безпеки повідомлялося про проведення значної кількості обшуків на виробництвах, які ймовірно використовують протиправні схеми для уникнення оподаткування.

"Водночас, дуже важливо після проведення обшуків забезпечити виконання усіх передбачених законодавством кроків для припинення подальшої незаконної діяльності такими підприємствами та унеможливлення її відновлення", – додали у АСС.