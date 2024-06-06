Підрив Каховської ГЕС: "Укргідроенерго" готує позов до Росії на $2,5 мільярда

Державне "Укргідроенерго" готує арбітражний позов до Росії з вимогою компенсувати збитки через підрив Каховської ГЕС, які попередньо оцінюються у $2,5 млрд.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає пресслужба компанії.

Він нагадав, що восени 2022 року "Укргідроенерго" подало позов до Європейського Суду з прав людини проти РФ для компенсації збитків у розмірі 17 мільярдів гривень, завданих у результаті воєнної агресії проти України активам компанії – Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний.

"Також нещодавно ми відправили Росії повідомлення, що звертаємось до арбітражного міжнародного суду і будемо подавати позов щодо втраченої вигоди і вартості будівництва й відновлення станції (Каховської ГЕС, – ред.). Ми вимагатимемо від агресора компенсації збитків. Попередньо це близько $2,5 млрд. Це тривала юридична процедура, згідно з якою, протягом півроку, якщо РФне відшкодовує збитки – ми подаємо позов", – сказав Сирота.

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Як повідомлялося, за підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.