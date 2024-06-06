БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 231 9

Підрив Каховської ГЕС: "Укргідроенерго" готує позов до Росії на $2,5 мільярда

гес,каховська

Державне "Укргідроенерго" готує арбітражний позов до Росії з вимогою компенсувати збитки через підрив Каховської ГЕС, які попередньо оцінюються у $2,5 млрд.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає пресслужба компанії.

Він нагадав, що восени 2022 року "Укргідроенерго" подало позов до Європейського Суду з прав людини проти РФ для компенсації збитків у розмірі 17 мільярдів гривень, завданих у результаті воєнної агресії проти України активам компанії – Каховській ГЕС та недобудованій вітровій електростанції на острові Зміїний.

"Також нещодавно ми відправили Росії повідомлення, що звертаємось до арбітражного міжнародного суду і будемо подавати позов щодо втраченої вигоди і вартості будівництва й відновлення станції (Каховської ГЕС, – ред.). Ми вимагатимемо від агресора компенсації збитків. Попередньо це близько $2,5 млрд. Це тривала юридична процедура, згідно з якою, протягом півроку, якщо РФне відшкодовує збитки – ми подаємо позов", – сказав Сирота.

Читайте також: Рік після підриву Каховської ГЕС: Збитки довкіллю оцінили у 78 мільярдів

Як повідомлялося, за підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.

Автор: 

арбітраж (245) росія (14212) Укргідроенерго (276) Каховська ГЕС (125)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а розмір непрямих збитків, який перевищує $11 млрд. ?

зрошувальна система !!!

що подарувати рашці ?

ЗЄ-юристи, ср..ні !
показати весь коментар
06.06.2024 19:14 Відповісти
Це дуже мало,в десять раз більше мінімум
показати весь коментар
06.06.2024 19:24 Відповісти
Треба ще від Річфлоту, від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, від Міністерство аграрної політики та продовольства України позови подати. Це як мінімум.
показати весь коментар
06.06.2024 19:24 Відповісти
То казали, що на 80млрд збитків?!
показати весь коментар
06.06.2024 19:26 Відповісти
Що це за срань? Збитків довкіллю на 78 млрд, а позов на 2.5млрд.?
показати весь коментар
06.06.2024 19:35 Відповісти
Москва вже тицяє відкати за зменшення сум збитків ?
показати весь коментар
06.06.2024 19:37 Відповісти
Так, це тільки по ГЕС. Але якщо суд визнає винуватість РФ, далі можна подавати за непрямі, втрачену вигоду та шкоду довкіллю.

Почати і кінчити.
показати весь коментар
06.06.2024 19:43 Відповісти
це частина плану Бєні і зелених мародерів незадорого продавати Україну по шматках?
показати весь коментар
06.06.2024 20:36 Відповісти
Оскільки Україна як держава не чухається, Укргідроенерго мусить самостійно судитися із заліссям.
показати весь коментар
06.06.2024 20:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 