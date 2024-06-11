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Новини
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Приватні компанії готують проєкти будівництва нової генерації на 1 гігават, – "Укренерго"

володимир,кудрицький

Приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з компаніями, які вже будують нові електростанції, що відбулася напередодні Ukraine Recovery Conference.

"На заході були представлені проєкти загальною вартістю не менше $500-700 мільйонів. За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проєкти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", – написав Кудрицький.

Він уточнив, що під час зустрічі йшлося про конкретні проєкти влади Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, "Епіцентр", ЕРУ та інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.

"Важливо, що разом з нами були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: EIB, WB, KfW, EBRD, IFC, DFC", – зазначив голова "Укренерго".

Він додав, що під час зустрічі інвесторам розповіли про нові можливості для розвитку генерації.

"Основне – це забезпечення окупності таких проектів та зменшення бюрократичної тяганини для інвесторів. Далі будемо переконуватися, що іноземні фінансові ресурси будуть працювати в інтересах громад", – додав Кудрицький.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4248) Укренерго (2000) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+10
Дебіли вже два роки тому почали б щось робити. Але наша влада не дебіли.
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11.06.2024 14:34
+7
Вова, я чуть бутербродом не подавился.
Прежде чем кидаться словами, расскажи как это ты сделаешь.
Как работник проектного института рассказываю этапы строительства новой генерации (сроки осредненные, зависят от мощности объекта, местоположения, оплаты, "подмазки"):

1. Сбор исходных данных, получение градостроительных условий - от месяца до трех
2. Разработка ТЭО - 6 мес
3. Экспертиза ТЭО - 2 мес. (если "подмазать", можно до месяца)
4. Проект - 6 - 9 мес, до года
5. Экспертиза проекта - 2 мес. (если "подмазать", можно до месяца)
6. Тендеримся. И конечно на Прозорро. Несколько месяцев. Получение разрешение на строительство.
7. Строительные работы, монтаж оборудования, пусконаладка - год .

1 Гигават получить с середины июня до 31 декабря? А строительные работы зимой?
Восстановление разрушенной? Это специфическое оборудование, оно делается под заказ (турбины, мощные насосы, генераторы, трансформаторы).
А ПВО из "закроет"? Или опять ракета и усе......
Вы там что рехнулись что ли????

Фантазёр, ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобою не пара
Ты умен, ты прекрасен, как фея
Ну, а я, я хренею сильнее... (с) (под редакцией)
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11.06.2024 14:40
+5
Приватні компанії
Пріятниє компанії!
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11.06.2024 14:30
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Приватні компанії
Пріятниє компанії!
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11.06.2024 14:30 Відповісти
Пілітє гірі
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11.06.2024 14:34 Відповісти
хочеш замерзнути взимку ?
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11.06.2024 14:38 Відповісти
В нас було 18 гвт потужності, стало 9. Ти гарантуєш цілісність того шо побудують( а скоріше розпилять гроші ес)?.
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11.06.2024 15:21 Відповісти
Дебіли вже два роки тому почали б щось робити. Але наша влада не дебіли.
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11.06.2024 14:34 Відповісти
Ааааа, так ось у чому річь!
Потрібно буде ВИБАЧИТИСЯ перед Зеленським!
Я гадав, що він просто п*39*в коли говорим про ГигаВатт енергії, а він насправді чесно ПРИВЛАСНЮВАВ собі чужі плани.
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11.06.2024 14:38 Відповісти
Вова, я чуть бутербродом не подавился.
Прежде чем кидаться словами, расскажи как это ты сделаешь.
Как работник проектного института рассказываю этапы строительства новой генерации (сроки осредненные, зависят от мощности объекта, местоположения, оплаты, "подмазки"):

1. Сбор исходных данных, получение градостроительных условий - от месяца до трех
2. Разработка ТЭО - 6 мес
3. Экспертиза ТЭО - 2 мес. (если "подмазать", можно до месяца)
4. Проект - 6 - 9 мес, до года
5. Экспертиза проекта - 2 мес. (если "подмазать", можно до месяца)
6. Тендеримся. И конечно на Прозорро. Несколько месяцев. Получение разрешение на строительство.
7. Строительные работы, монтаж оборудования, пусконаладка - год .

1 Гигават получить с середины июня до 31 декабря? А строительные работы зимой?
Восстановление разрушенной? Это специфическое оборудование, оно делается под заказ (турбины, мощные насосы, генераторы, трансформаторы).
А ПВО из "закроет"? Или опять ракета и усе......
Вы там что рехнулись что ли????

Фантазёр, ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобою не пара
Ты умен, ты прекрасен, как фея
Ну, а я, я хренею сильнее... (с) (под редакцией)
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11.06.2024 14:40 Відповісти
то було при папірєдніках, де не підмажеш не поїдеш. зараз інші часи і можливості.
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11.06.2024 14:52 Відповісти
да, сейчас "інши часи і можливості" - не "подмазки", а сплошная смазка.......
И тендер без "одобрямс" зеленых человечков не пройдет.......
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11.06.2024 14:57 Відповісти
Здається пан не дуже гарної думки про потужнореформаторські можливості зеко манди.
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11.06.2024 15:39 Відповісти
Вы правы, не хочу по поводу их матюгаться, забанят.....
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11.06.2024 15:46 Відповісти
Усьо буде під «прискіпливим патронатом» Зеленського і катлєт та РИГламенту КМУ і ШМИГАЛЯ!!?
Велике крадівництво !!!
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11.06.2024 17:29 Відповісти
Якось не солідно: 1 мільярд дерев, 1млн дронів і всього 1 Гігават, хоча б сто тисяч!!
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11.06.2024 15:26 Відповісти
Передати правління Укренерго приватним компаніям, бо з керівництва Укренерго толку нуль.
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11.06.2024 17:25 Відповісти
...спочатку гроші через інвестняні в руки до патужних рішал, а далі буде видно.
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11.06.2024 17:48 Відповісти
У вас- "реформаторів" немає ні часу, ні грошей (в ЄС тихо послали в ліс...)...для першого та другого треба було виконувати умови.
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11.06.2024 18:20 Відповісти
Самое первое дело - ОТКАТЫ. И, как константировал електрик из бродячего театра по СевКавводах - .....деньги вперёд.
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11.06.2024 18:35 Відповісти
https://www.dw.com/uk/ci-zdatni-minielektrostancii-zahistiti-energosistemu-vid-naslidkiv-rosijskih-atak/a-64354166 За рік до повномасштабного російського вторгнення підконтрольна державі компанія "Оператор ГТС України" розробила план переоснащення старих компресорних станцій української газотранспортної системи на ******* мініелектростанції. Як розповів DW ексгендиректор компанії Сергій Макогон, її фахівці надали уряду проєкт з переобладнання 15 старих компресорних станцій, які вже не використовуються, на невеликі електростанції потужністю в середньому 50 мегават.
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11.06.2024 19:07 Відповісти
Десь писали. Європа могла ще у минулому році надати допомоги на відновлення ел. енергетики 200 млн. Але не змогла - незрозуміло кому давати. Мутне оформлення прав власності- якось так.
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11.06.2024 19:25 Відповісти
так зелених не цікавить відновлення енергетики , їх цікавлять саме мутні схеми.
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12.06.2024 10:20 Відповісти
Не думаю, щоб геть так. Об"єктивно, енергетика отримала своїх власників ще до 2019 р.
І суттєво ситуація не змінилася.
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12.06.2024 14:51 Відповісти
звідки гіг генерації??
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11.06.2024 23:39 Відповісти
що вони курять?
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12.06.2024 01:57 Відповісти
ДУРНЯ все це ! Яке може бути нормальне відновлення електрогенерції , коли завтра на місце відновлення прилетить ординська ракета та все знов зруйнує ?

Військова ситуація повина бути хоча б заморожена , а тоді вже можно розмірковувати про відновлення потужностей електрогенерації з одночасною розбудоваю засобів ПРО та ППО навкруги об'єкта. А так .... черговий ПОВНИЙ КВАРТАЛ !
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12.06.2024 09:31 Відповісти

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