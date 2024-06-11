Приватні компанії готують проєкти будівництва нової генерації на 1 гігават, – "Укренерго"

Приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з компаніями, які вже будують нові електростанції, що відбулася напередодні Ukraine Recovery Conference.

"На заході були представлені проєкти загальною вартістю не менше $500-700 мільйонів. За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проєкти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", – написав Кудрицький.

Він уточнив, що під час зустрічі йшлося про конкретні проєкти влади Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, "Епіцентр", ЕРУ та інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.

"Важливо, що разом з нами були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: EIB, WB, KfW, EBRD, IFC, DFC", – зазначив голова "Укренерго".

Він додав, що під час зустрічі інвесторам розповіли про нові можливості для розвитку генерації.

"Основне – це забезпечення окупності таких проектів та зменшення бюрократичної тяганини для інвесторів. Далі будемо переконуватися, що іноземні фінансові ресурси будуть працювати в інтересах громад", – додав Кудрицький.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.