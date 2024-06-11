Приватні компанії готують проєкти будівництва нової генерації на 1 гігават, – "Укренерго"
Приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.
Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з компаніями, які вже будують нові електростанції, що відбулася напередодні Ukraine Recovery Conference.
"На заході були представлені проєкти загальною вартістю не менше $500-700 мільйонів. За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проєкти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", – написав Кудрицький.
Він уточнив, що під час зустрічі йшлося про конкретні проєкти влади Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, "Епіцентр", ЕРУ та інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.
"Важливо, що разом з нами були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: EIB, WB, KfW, EBRD, IFC, DFC", – зазначив голова "Укренерго".
Він додав, що під час зустрічі інвесторам розповіли про нові можливості для розвитку генерації.
"Основне – це забезпечення окупності таких проектів та зменшення бюрократичної тяганини для інвесторів. Далі будемо переконуватися, що іноземні фінансові ресурси будуть працювати в інтересах громад", – додав Кудрицький.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.
Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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Пріятниє компанії!
Потрібно буде ВИБАЧИТИСЯ перед Зеленським!
Я гадав, що він просто п*39*в коли говорим про ГигаВатт енергії, а він насправді чесно ПРИВЛАСНЮВАВ собі чужі плани.
Прежде чем кидаться словами, расскажи как это ты сделаешь.
Как работник проектного института рассказываю этапы строительства новой генерации (сроки осредненные, зависят от мощности объекта, местоположения, оплаты, "подмазки"):
1. Сбор исходных данных, получение градостроительных условий - от месяца до трех
2. Разработка ТЭО - 6 мес
3. Экспертиза ТЭО - 2 мес. (если "подмазать", можно до месяца)
4. Проект - 6 - 9 мес, до года
5. Экспертиза проекта - 2 мес. (если "подмазать", можно до месяца)
6. Тендеримся. И конечно на Прозорро. Несколько месяцев. Получение разрешение на строительство.
7. Строительные работы, монтаж оборудования, пусконаладка - год .
1 Гигават получить с середины июня до 31 декабря? А строительные работы зимой?
Восстановление разрушенной? Это специфическое оборудование, оно делается под заказ (турбины, мощные насосы, генераторы, трансформаторы).
А ПВО из "закроет"? Или опять ракета и усе......
Вы там что рехнулись что ли????
Фантазёр, ты меня называла
Фантазёр, а мы с тобою не пара
Ты умен, ты прекрасен, как фея
Ну, а я, я хренею сильнее... (с) (под редакцией)
И тендер без "одобрямс" зеленых человечков не пройдет.......
Велике крадівництво !!!
І суттєво ситуація не змінилася.
Військова ситуація повина бути хоча б заморожена , а тоді вже можно розмірковувати про відновлення потужностей електрогенерації з одночасною розбудоваю засобів ПРО та ППО навкруги об'єкта. А так .... черговий ПОВНИЙ КВАРТАЛ !