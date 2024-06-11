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Новини
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Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

гроші

Курс гривні знову знижується щодо долара США, але укріплюється щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 12 червня, на рівні 40,5178 грн/$, порівняно із 40,4246 грн/$ у вівторок. Тиждень тому, 3 червня, він опускався до історичного мінімуму – 40,5373 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 1 копійку – до 43,4594 грн за євро. 3 червня він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Читайте також: Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2178) гривня (1549) курс (1504) НБУ (9300) обмін валюти (706)


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Краще не буде.... Чи буде? Чи ще не поспішати скуповувати бакси?
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11.06.2024 16:21 Відповісти
була би вільна гривня...
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11.06.2024 16:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA буде так, як казали довбойобам розумні люди
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11.06.2024 16:49 Відповісти
Не відволікайте лідора якимись дурницями. Він на гастролях. Ледве добився хоч якоїсь сцени.
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11.06.2024 16:43 Відповісти
Театр одного актора!
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11.06.2024 16:51 Відповісти
Де потужний відосик про курс гривні?!
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11.06.2024 16:52 Відповісти
Даю безкоштовно 95 кварталу сценарій мініатюри: Гривня упала! - ха ха ха ха ха! ги ги ги ги ги! - весь зал сміється. Вся країна сміється. Зеленського обирають на другий строк.
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11.06.2024 17:01 Відповісти

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