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Новини
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США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, – спецпредставниця Пріцкер

пріцкер

Сполучені Штати виділяють $824 мільйони для підтримки української енергетичної інфраструктури.

Про спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила під час Конференції з відновлення України, яка відбувається сьогодні у Берліні, передає Укрінформ.

"З урахуванням ситуації у сфері енергетики, яка дійсно є дуже важкою, я оголошую тут, що Сполучені Штати надають $824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури", – сказала представниця американського уряду.

Вона зауважила, що США розуміють, наскільки серйозною є ситуація в Україні, та разом із союзниками та друзями в Європі наполегливо працюють для прискорення військової, економічної та енергетичної підтримки України.

Пріцкер нагадала, що лише протягом минулих 45 днів США виділили $2 млрд на постачання військового обладнання для України.

Вона додала, що наразі США опрацьовують виділення $7,8 мільярда бюджетної підтримки, а також $1,5 мільярда для економічного відновлення України.

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За словами Пріцкер, США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, також працюють над розробкою "передпроєктних" правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.

"Усі ці зусилля, і не лише від США, але від всіх наших союзників, спрямовані на економічну, фінансову та енергетичну підтримку України. Багато залежить від того, щоб Україна продовжувала проводити реформи, чим і займається нині українська влада. Ми знаємо, що це є необхідним для підготовки членства в ЄС. Терміновим завданням є подолання корупції, митних порушень та "сірого" ринку. Україна робить це також тому, що 8 з 10 її громадян хочуть бачити такі дуже жорсткі кроки", – наголосила Пріцкер.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази. 

Автор: 

США (4902) електроенергія (4248) відключення світла (600) Пріцкер Пенні (4)


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Топ коментарі
+15
Та не будуть вони робити реформи - ці людожери лише крадуть. Я хз - втопіть їх в Атлантиці чи шо
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11.06.2024 18:25
+12
Реформа полягає в усуненні( хоча б) від влади шурми, татарова, єрмака тощо
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11.06.2024 18:32
+10
Нафіга ви їм даєте гроші? До енергетики вони не доходять.
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11.06.2024 18:28
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Зеленський пообіцяв взяти під особистий контроль процес рестайлінгу його італійської вілли!
Це вже достатній рівень реформ?
Бо за потреби, Федоров може там ще розводку електроживлення поміняти, по актам пройде як "пАтужна діджиталізація"!
Кому вона це розповідає? Українським коррупціонерам чи американським платникам податків?
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11.06.2024 18:22 Відповісти
Поява заяв Пріцкер на фоні судів повертаючих вкрадені землі ще Кучмою як придане для доці батька олігархату- УЯВІТЬ, ЯК ГЛИБОКО ЇЇ АУДИТОРСЬКА КОМАНДА БОРЦІВ З МАФІЯМИ ПОЧАЛА КОПАТИ ?
ну шо Пінчук вибирай так з ким же ти?
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11.06.2024 18:27 Відповісти
кого сьогодні ти спонсоруєш - продовжуєш Трампа чи Сороса? чи знову обох? Схоже чех мала схаменися трішки - він й не був тільки по факту своїми УП та НВ в ЄРМАКОМАРАФОНІ, але схоже віддаляється вже від цього уродища інформаційного вбивства України
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11.06.2024 18:30 Відповісти
Та не будуть вони робити реформи - ці людожери лише крадуть. Я хз - втопіть їх в Атлантиці чи шо
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11.06.2024 18:25 Відповісти
ОН ЄРМАКІВСЬКИЙ ШУРМА У ШОЛЬЦА БЕРЕ ГРОШІ ПРЯМО ВЧОРА під чесслово ******************
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11.06.2024 18:35 Відповісти
Нафіга ви їм даєте гроші? До енергетики вони не доходять.
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11.06.2024 18:28 Відповісти
Они вообще ни до чего не доходят.
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11.06.2024 21:58 Відповісти
Реформа полягає в усуненні( хоча б) від влади шурми, татарова, єрмака тощо
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11.06.2024 18:32 Відповісти
Колись у КАМЄДІКЛАБ кацапського була така реприза , героєм котрої з професором--археолог - КОПАЙ...КОПАЙ...
КОПАЙТЕПАНІ ПРІЦКЕР КОПАЙТЕ
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11.06.2024 18:33 Відповісти
Любой кто верит что будут какие-то реформы тупой болван. За пять лет можно было бы провести десятки реформ, но все двигается в сторону сворачивания и деградации.
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11.06.2024 18:35 Відповісти
От як добре!
Хтось знову купить собі Порше та маєток, а вам,любі українці, знов тарифи піднімуть!
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11.06.2024 18:38 Відповісти
Пріцкер нагадала, що лише протягом минулих 45 днів США виділили $2 млрд на постачання військового обладнання для України.

Мільярд взяли з невикористаних коштів за 2023 рік. З нового лише 900 мільйонів. А фінансовий рік через три місяці закінчується. Коли вони думають надавати нам допомогу в повному обсязі? Бо багатостраждальний закон прийняли, але він діятиме лише до кінця цього року.
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11.06.2024 18:39 Відповісти
Це врахували, до кінця 25-го
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11.06.2024 19:10 Відповісти
От кляті американські платники податків , все дєрмакому кодлу винні і винні. Ну ніяк не хочуть стільки дати, щоб тим в горлянках застряло. Чи не застряне? Там скільки не впхай, все поглинуть.
Он на Тернопільщині, недавно реконструйований міст, ну той, що під час великого, злива мало повністю не змила. То ж скільки тепер знову бабла можна відмити, ніякому американцю і не присниться. А вони, кляті, давати не хочуть...
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12.06.2024 10:45 Відповісти
Прихвостень ахметова в кабміні негайно провів реформу і підняв тариф на е/е для населення незважаючи на мораторій до 4,32 грн за квт.Це дуже здорово мати європейський тариф,який шмигаль наложив на українські пенсії і зарплати.МОЛОДЕЦЬ!ГЕРОЯ ЙОМУ.
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11.06.2024 19:31 Відповісти
....нічого не відбудеться,
совки привладні, нездатні на реформи,
ще трошки грошенят по своїх кишенях наховають , і це буде вся їхня патужна робота.
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11.06.2024 21:08 Відповісти
вся енергетика в руках мафії ахметова і інших бандитів таких як суркіс коломойський Герой України Бойко, льовочкін , православна **** .... і свинособаки VS Energy.... Тут дивуватись потрібно що взагалі з таким розклад ще є хоч якесь світло.
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11.06.2024 23:36 Відповісти
Тільки зовнішнє англосаксонське управління, котре "вивело в люди" післявоєнні Німеччину і Японію. Наші долбойоби очолювані злодіями приведуть до чергової каьастрофи...
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12.06.2024 09:17 Відповісти
Цікавий стиль у пані Пріцкер...це не про 800 млн, "по цінах реформаторів" на батарейки, про інше. В такому стилі Урсула фон дер Ляєн була вчора. Ще раніше -Пэн Лиюань, та у відтінку Брижит Макрон. Майже як мода, але тут є політика?)
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12.06.2024 12:49 Відповісти
Координатор "Великого енерговідбудівництва" буде мати власний кабінет в ОП, як має і координатор "Великого будівництва" Юрій Голик. Шурмів на нового координатора вистачить.
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12.06.2024 14:34 Відповісти
Українська енергетика - це Ахметов. От туди гроші і підуть.
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12.06.2024 14:48 Відповісти

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