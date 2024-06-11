США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, – спецпредставниця Пріцкер

Сполучені Штати виділяють $824 мільйони для підтримки української енергетичної інфраструктури.

Про спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила під час Конференції з відновлення України, яка відбувається сьогодні у Берліні, передає Укрінформ.

"З урахуванням ситуації у сфері енергетики, яка дійсно є дуже важкою, я оголошую тут, що Сполучені Штати надають $824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури", – сказала представниця американського уряду.

Вона зауважила, що США розуміють, наскільки серйозною є ситуація в Україні, та разом із союзниками та друзями в Європі наполегливо працюють для прискорення військової, економічної та енергетичної підтримки України.

Пріцкер нагадала, що лише протягом минулих 45 днів США виділили $2 млрд на постачання військового обладнання для України.

Вона додала, що наразі США опрацьовують виділення $7,8 мільярда бюджетної підтримки, а також $1,5 мільярда для економічного відновлення України.

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За словами Пріцкер, США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, також працюють над розробкою "передпроєктних" правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.

"Усі ці зусилля, і не лише від США, але від всіх наших союзників, спрямовані на економічну, фінансову та енергетичну підтримку України. Багато залежить від того, щоб Україна продовжувала проводити реформи, чим і займається нині українська влада. Ми знаємо, що це є необхідним для підготовки членства в ЄС. Терміновим завданням є подолання корупції, митних порушень та "сірого" ринку. Україна робить це також тому, що 8 з 10 її громадян хочуть бачити такі дуже жорсткі кроки", – наголосила Пріцкер.

Як повідомлялося, раніше Національний банк України ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.