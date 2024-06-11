США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, – спецпредставниця Пріцкер
Сполучені Штати виділяють $824 мільйони для підтримки української енергетичної інфраструктури.
Про спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила під час Конференції з відновлення України, яка відбувається сьогодні у Берліні, передає Укрінформ.
"З урахуванням ситуації у сфері енергетики, яка дійсно є дуже важкою, я оголошую тут, що Сполучені Штати надають $824 мільйони доларів для підтримки української енергетичної інфраструктури", – сказала представниця американського уряду.
Вона зауважила, що США розуміють, наскільки серйозною є ситуація в Україні, та разом із союзниками та друзями в Європі наполегливо працюють для прискорення військової, економічної та енергетичної підтримки України.
Пріцкер нагадала, що лише протягом минулих 45 днів США виділили $2 млрд на постачання військового обладнання для України.
Вона додала, що наразі США опрацьовують виділення $7,8 мільярда бюджетної підтримки, а також $1,5 мільярда для економічного відновлення України.
За словами Пріцкер, США, разом із Україною, партнерами по ЄС та Великою Британією, також працюють над розробкою "передпроєктних" правових рамок, щоб значні міжнародні гроші, які надходять в Україну, спрямовуватися на конкретні проєкти, які є ефективними та гідними банківської підтримки.
"Усі ці зусилля, і не лише від США, але від всіх наших союзників, спрямовані на економічну, фінансову та енергетичну підтримку України. Багато залежить від того, щоб Україна продовжувала проводити реформи, чим і займається нині українська влада. Ми знаємо, що це є необхідним для підготовки членства в ЄС. Терміновим завданням є подолання корупції, митних порушень та "сірого" ринку. Україна робить це також тому, що 8 з 10 її громадян хочуть бачити такі дуже жорсткі кроки", – наголосила Пріцкер.
Як повідомлялося, раніше Національний банк України ухвалив рішення, які мають спростити кредитування відновлення енергетики та збільшити кредитний потенціал банків у півтора рази.
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Це вже достатній рівень реформ?
Бо за потреби, Федоров може там ще розводку електроживлення поміняти, по актам пройде як "пАтужна діджиталізація"!
Кому вона це розповідає? Українським коррупціонерам чи американським платникам податків?
ну шо Пінчук вибирай так з ким же ти?
КОПАЙТЕПАНІ ПРІЦКЕР КОПАЙТЕ
Хтось знову купить собі Порше та маєток, а вам,любі українці, знов тарифи піднімуть!
Мільярд взяли з невикористаних коштів за 2023 рік. З нового лише 900 мільйонів. А фінансовий рік через три місяці закінчується. Коли вони думають надавати нам допомогу в повному обсязі? Бо багатостраждальний закон прийняли, але він діятиме лише до кінця цього року.
Он на Тернопільщині, недавно реконструйований міст, ну той, що під час великого, злива мало повністю не змила. То ж скільки тепер знову бабла можна відмити, ніякому американцю і не присниться. А вони, кляті, давати не хочуть...
совки привладні, нездатні на реформи,
ще трошки грошенят по своїх кишенях наховають , і це буде вся їхня патужна робота.