ЄІБ виділить 430 мільйонів євро на відновлення житла в Україні

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) планує дві програми допомоги для вирішення питання відновлення житлового фонду України.

Про це заявила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Програми із забезпечення житлом в Україні надзвичайно важливі. Тому Група ЄІБ має намір допомогти вирішити ці питання за допомогою двох спеціальних ініціатив", – сказала Кальвіно.

Що передбачають програми

Перша з них зосереджена на ремонті багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок війни, з акцентом на заходи з енергоефективності та бюджетом у 230 млн євро.

Друга ініціатива спрямована на розроблення та фінансування доступного житла в Україні.

"Ми працюємо з нашими українськими партнерами, щоб допомогти розробити житлову політику, зокрема, для сектору доступного житла, яка відображає найкращі європейські практики", – пояснила Кальвіно.

Фінансування доступного житла

Вона повідомила, що створення доступного житла фінансуватиметься за допомогою кредитної програми на суму 200 млн євро й великих грантових ресурсів, наданих Європейською Комісією.

"Це пілотний проєкт, який надалі призведе до масштабних проєктів для державного житлового сектору, де ми використовуватимемо успішні моделі, що застосовуються в багатьох державах-членах ЄС", – підсумувала Кальвіно.

Співпраця ЄІБ та України

Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.