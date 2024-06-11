ЄІБ запускає кредитну програму для малого бізнесу України на понад 1 мільярд євро

Європейський інвестиційний банк запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.

Про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У Берліні ми підписали й оголосили кілька нових проєктів та інвестиційних ініціатив, що підтримуються нашими партнерами з Європейської Комісії. Це включає місцеву інфраструктуру, підтримку національної газопостачальної компанії "Нафтогаз України" в декарбонізації та диверсифікації джерел енергії, розширення діяльності в Україні провідної програми ЄС з консультаційних послуг (JASPERS) і надання нових гарантій для залучення понад 1 млрд євро у вигляді кредитів для українських малих і середніх підприємств", – сказала Кальвіно за підсумками Конференції з відновлення України в Берліні 11 червня.

Щодо озвученої нової програми підтримки МСБ, Кальвіно наголосила, що "надання підтримки ЄС фінансовим установам для розблокування кредитування для таких підприємств має вирішальне значення для їхнього виживання та, звісно, пом'якшення впливу війни на приватний сектор та економіку загалом".

Завдяки угоді, підписаній у Берліні, Єврокомісія та група ЄІБ розблокують понад 1 млрд євро кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах і підвищити власну стійкість.

"Особлива увага буде зосереджена на найбільш постраждалих від війни підприємствах (стартапи, жінки в бізнесі, молоді підприємці), а також на тих бізнесах, що належать внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і тим, хто їх працевлаштовує. Ми надаємо часткові портфельні гарантії місцевим банкам та іншим фінансовим посередникам в Україні з метою поліпшення умов кредитування, забезпечуємо в такий спосіб більш широкий доступ до фінансування для малих і середніх підприємств", – пояснила Кальвіно.

Про групу ЄІБ

Група ЄІБ складається з Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського інвестиційного фонду (ЄІФ). Європейський інвестиційний банк є кредитною установою Європейського союзу. Європейський інвестиційний фондом (ЄІФ) – дочірня компанія ЄІБ, відповідає за малий і середній бізнес.

Співпраця ЄІБ та України

Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.