Завтра світло відключатимуть по всій Україні з 15:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причиною такого рішення є зростання споживання через спеку.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

11 червня термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили – обмеження діють із 14:00 до 23:00. Раніше анонсувалося, що відключення триватимуть до 19:00.

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Водночас через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі й можливі сценарії читайте в матеріалі БізнесЦензор "Що відбувається з енергосистемою, і як довго триватимуть відключення світла".