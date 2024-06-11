Завтра світло відключатимуть по всій Україні з 15:00 до 23:00, – "Укренерго"
Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Причиною такого рішення є зростання споживання через спеку.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
11 червня термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили – обмеження діють із 14:00 до 23:00. Раніше анонсувалося, що відключення триватимуть до 19:00.
"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Водночас через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.
Прогноз на літо
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.
Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.
Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
Детальніше про ситуацію в енергосистемі й можливі сценарії читайте в матеріалі БізнесЦензор "Що відбувається з енергосистемою, і як довго триватимуть відключення світла".
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Що є ефективніше й дешевше бомбардувань.