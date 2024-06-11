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Новини
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Завтра світло відключатимуть по всій Україні з 15:00 до 23:00, – "Укренерго"

світло

Завтра, 12 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причиною такого рішення є зростання споживання через спеку.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

11 червня термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили – обмеження діють із 14:00 до 23:00. Раніше анонсувалося, що відключення триватимуть до 19:00.

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Водночас через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі й можливі сценарії читайте в матеріалі БізнесЦензор "Що відбувається з енергосистемою, і як довго триватимуть відключення світла".

Автор: 

електроенергія (4248) Укренерго (2000) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+2
ніяк не нажруться. За все відповідатись , зелені суки. І не бачками для сміття
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11.06.2024 19:09
+1
а казали іпсо кацапське
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11.06.2024 19:57
+1
А можна з 9 ранку і до 23 години? А то деякі будуть вмикати кондиціонери, а ще інші накупили косілок від електроенергії.., дудки, купуйте все на бензині, Володя Боневтічик і його 6 менеджерів заволоділи бізнесом Бені і медведчука і їм ох як потрібен збут горючки.
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11.06.2024 20:30
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Дружина каже: - світло щезло
- Бюджет сімї збережемо
- Але ж сирени нам не чутно
- Зате щасливі помремо

Вона зітхнула трохи сумно
- Скажи хоч щось що звеселить
- русні пиз да ... відповідаю
- Умієш жінку вдовольнить ...
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11.06.2024 18:52 Відповісти
От якраз сирени вони і не вимикають ,і світла немає ,а серена верещить .
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11.06.2024 20:42 Відповісти
ніяк не нажруться. За все відповідатись , зелені суки. І не бачками для сміття
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11.06.2024 19:09 Відповісти
саме чяс на шашличню......
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11.06.2024 19:27 Відповісти
гігават буба сказав
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11.06.2024 19:30 Відповісти
а казали іпсо кацапське
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11.06.2024 19:57 Відповісти
А можна з 9 ранку і до 23 години? А то деякі будуть вмикати кондиціонери, а ще інші накупили косілок від електроенергії.., дудки, купуйте все на бензині, Володя Боневтічик і його 6 менеджерів заволоділи бізнесом Бені і медведчука і їм ох як потрібен збут горючки.
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11.06.2024 20:30 Відповісти
Наказ рф до офісу єрмака: кошмарити населення України до згоди на капітуляцію.
Що є ефективніше й дешевше бомбардувань.
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11.06.2024 21:36 Відповісти
Зниження частоти немає, але людей змушені задовбувати, бо тарифи підняли... Це ж наскільки треба людей за дебілів тримати
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12.06.2024 00:54 Відповісти
там що маряна зараз на рубильнику?
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12.06.2024 01:53 Відповісти

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