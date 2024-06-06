БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 497 26

Найважча ситуація в енергосистемі очікується в середині літа, – "Укренерго"

блекаут

Найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Про це повідомили в "Укренерго", передає Суспільне.

Зазначається, що щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", – зазначили в "Укренерго".

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4240) Укренерго (1998) відключення світла (600)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
"оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях. "

а потім русня знову ***** ракетами і найважча ситуація перенесеться на осінь.

дякую, дуже дякую клоунському лідОру всім його обісцяним виборцям за те що перетворили країну на недієздатне шапіто під час екзистенційної війни. 🤡
показати весь коментар
06.06.2024 10:49
+5
Енергію виробляють АЕС, тому і платити треба "Енергоатому".
А Ахметов нехай ремонтує свою власність.
показати весь коментар
06.06.2024 10:29
+4
Що, досі схематоз не налагодили? Такими темпами бюджет не розкрадеТЕ докінця року
показати весь коментар
06.06.2024 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, досі схематоз не налагодили? Такими темпами бюджет не розкрадеТЕ докінця року
показати весь коментар
06.06.2024 10:22 Відповісти
боти...
показати весь коментар
06.06.2024 10:42 Відповісти
Все налагодили і тому перекривати це джерело нема бажання. Збільшилися закупівлі генераторів та пального, а з цього теж відстьобується Єрмаку на конверти "слугам" і собі на цукерки.
показати весь коментар
06.06.2024 19:27 Відповісти
а потім стане легше? з якого дива?
показати весь коментар
06.06.2024 10:25 Відповісти
Піднімуть тарифи до 10 грн за 1 кВТгод і не потрібно ніяких аварійних відключень. З'явтися відразу надлишок електроенергії. Ще й продаватимуть за кордон в білорусію та й росію. А зараз відключеннями готують до нових тарифів
показати весь коментар
06.06.2024 12:30 Відповісти
вже зе-н*наркомани продають за кордон, бо там зрабити можна більше, а ви українці, як останні лохи сидіть без світла !!! задовбали !!!

показати весь коментар
06.06.2024 16:07 Відповісти
Енергію виробляють АЕС, тому і платити треба "Енергоатому".
А Ахметов нехай ремонтує свою власність.
показати весь коментар
06.06.2024 10:29 Відповісти
Найважча ситуація в енергосистемі очікується в середині літа, - "Укренерго"

Тобто, ви вже зараз працюєте над цим?
показати весь коментар
06.06.2024 10:35 Відповісти
Блін, в мене з учора на сьогодні 13 годин поспіль не було світла. Куди ж іще гірше..?
показати весь коментар
06.06.2024 10:41 Відповісти
На початку повномасштабного по 2-3 доби в мене відсутнє було)))
показати весь коментар
06.06.2024 11:22 Відповісти
Ось так, от тільки ці працівники мовного ОПолизства почали іржати про експорт електроенергії і профіцит чим надали ерефійцям цілі, тепер у всьому винні кондиціонери, бойлери, вентилятори, пенсіонери.., тобто літо, осінь, зима, весна і взагалі усі не обрізані в Україні.
показати весь коментар
06.06.2024 10:41 Відповісти
"оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях. "

а потім русня знову ***** ракетами і найважча ситуація перенесеться на осінь.

дякую, дуже дякую клоунському лідОру всім його обісцяним виборцям за те що перетворили країну на недієздатне шапіто під час екзистенційної війни. 🤡
показати весь коментар
06.06.2024 10:49 Відповісти
"Винуваті ссикуни 50+ -це вони просрали країну, тепер з"їзжають на Зелю і Майдан ,а ми молоді перспективні вигрібаємо по повній ..." (с)

якщо шо то це цитата .
показати весь коментар
06.06.2024 11:11 Відповісти
Куди вже гірше? А є куди. Цитата з Західних СМІ зі статті якогось експерта: "Якщо влада України не буде робити необхідні кроки, то в січні місяці подача електроенергії буде дві три години на добу."
показати весь коментар
06.06.2024 11:18 Відповісти
А зараз яка ситуація? По 12 годин немає світла, на годину дають. Це що? Куди важче - повний блекаут? Геноцидники і вороги при владі.
показати весь коментар
06.06.2024 11:48 Відповісти
Значит, ещё киловатт подорожает, раз начали готовить народ.
показати весь коментар
06.06.2024 12:02 Відповісти
Так вже з 1 червня подорожчав майже в 2 рази.
Хто не пам'ятає заяви Зеленського - нагадаю: "Він заборонив підіймати тарифи до кінця війни".
показати весь коментар
06.06.2024 12:37 Відповісти
Та, ти що?
показати весь коментар
06.06.2024 14:50 Відповісти
ага !!! дійсно заборонив і його клерки, вірніше "ефіктивні манагери " олігарха ахметова що зараз при владі це навіть публічно підтвердили !!!
при цьому облажався, в принципі як завжди, від цієї зе-тварини тільки одна 3.14здеж і зрада !!!
Denys Tsar: Тарифи підняли по формулі Оман плюс. Джерело.
За часів Пороха такої хєрні не було: Так, зелені недоумки, до вас питання: якщо 4,32 грн/кВт лише покриває доставку електрики, то як Пороху вдавалося вас найобувати, продаючи її по 0,9 грн/кВт?
Linkmen: 4,32 - 0,9=3,42 так вот, Порошенка еті 3,42 варавал і палучалась 0,9. А тєпєрь бубаська лучій нє вартуєт і палучаєца 4,32. Шах і мат парахаботи
Kurt Wootz: А пам'ятаєте в 2015 фото газової плити з усіма увімкненими конфорками та напис ''йа ****** прікручьу''? Як там, погань обгажена, вже увімкнули електроплити та електродуховки?

показати весь коментар
06.06.2024 16:18 Відповісти
Краще повідключати кондиціонери, ніж сидіти без електрики.
Це ж війна, те саме, що із світломаскуванням - коли треба, то треба.
показати весь коментар
06.06.2024 12:13 Відповісти
Ви дуже поверхнево дивитесь на ситуацію. Не дивіться "ура-марафонів" - через них можна загинути, як загинули десятки тисяч людей на початку війни, бо "шашлики"
показати весь коментар
06.06.2024 12:35 Відповісти
Так його вже на дві години дають раз на пів доби, а важче, це без світла тижнями, місяцями, роками? Втім, роками, мабуть ні - в такому режимі і з такою владою економіка остаточно помре ще до кінця року, бо без електрики та людей працювати не реально. А людей не буде бо на чоловіків полює ТЦК, а решта розпочне чергову хвилю міграції, бо без світла і тепла виживання в містах стане не можливими, адже купувати генератори, зарядні станції і т.п. абсолютна більшість населення не може собі дозволити. А там посиплеться і фронт, бо закордонної допомоги просто не вистачить на все. Саме така мета рашистів і вони поступово її реалізують.
показати весь коментар
06.06.2024 12:14 Відповісти
Що робити людям азимку,якщовлала зеялаз себе відповідальність за життя людей?
ВІДКРИЙТЕ КОРДОНИ,ДАЙТЕ ЛЮДЯМ МОЖЛИВІСТЬ ВИЇХАТИ І САМИМ ЗА СЕБЕ ПОТУРБУВАТИСЬ. ВИПУСТІТЬ ЗАРУЧНИКІВ. НЕ РОБІТЬ ПОМИЛКИ.
показати весь коментар
06.06.2024 12:32 Відповісти
ВІДКРИВАЙТЕ КОРДОНИ, ЗЛОЧИНЦІ. ВИПУСТІТЬ ЛЮДЕЙ З ЗАРУЧНИКІВ.
показати весь коментар
06.06.2024 12:39 Відповісти
це все лобісти газових заправок!
до зими скуплять всі газові обігрівачі, газові дачні плитки, та газові балони всіх об'ємів.
черги з жінок, з червоними газовими балонами будуть кожного дня, на всіх газових заправках.
показати весь коментар
06.06.2024 17:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 