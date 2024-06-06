Найважча ситуація в енергосистемі очікується в середині літа, – "Укренерго"
Найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.
Про це повідомили в "Укренерго", передає Суспільне.
Зазначається, що щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.
Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.
"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", – зазначили в "Укренерго".
Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).
Чому відключають світло
Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.
Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Ахметов нехай ремонтує свою власність.
Тобто, ви вже зараз працюєте над цим?
а потім русня знову ***** ракетами і найважча ситуація перенесеться на осінь.
дякую, дуже дякую клоунському лідОру всім його обісцяним виборцям за те що перетворили країну на недієздатне шапіто під час екзистенційної війни. 🤡
якщо шо то це цитата .
Хто не пам'ятає заяви Зеленського - нагадаю: "Він заборонив підіймати тарифи до кінця війни".
при цьому облажався, в принципі як завжди, від цієї зе-тварини тільки одна 3.14здеж і зрада !!!
Denys Tsar: Тарифи підняли по формулі Оман плюс. Джерело.
За часів Пороха такої хєрні не було: Так, зелені недоумки, до вас питання: якщо 4,32 грн/кВт лише покриває доставку електрики, то як Пороху вдавалося вас найобувати, продаючи її по 0,9 грн/кВт?
Linkmen: 4,32 - 0,9=3,42 так вот, Порошенка еті 3,42 варавал і палучалась 0,9. А тєпєрь бубаська лучій нє вартуєт і палучаєца 4,32. Шах і мат парахаботи
Kurt Wootz: А пам'ятаєте в 2015 фото газової плити з усіма увімкненими конфорками та напис ''йа ****** прікручьу''? Як там, погань обгажена, вже увімкнули електроплити та електродуховки?
Це ж війна, те саме, що із світломаскуванням - коли треба, то треба.
ВІДКРИЙТЕ КОРДОНИ,ДАЙТЕ ЛЮДЯМ МОЖЛИВІСТЬ ВИЇХАТИ І САМИМ ЗА СЕБЕ ПОТУРБУВАТИСЬ. ВИПУСТІТЬ ЗАРУЧНИКІВ. НЕ РОБІТЬ ПОМИЛКИ.
до зими скуплять всі газові обігрівачі, газові дачні плитки, та газові балони всіх об'ємів.
черги з жінок, з червоними газовими балонами будуть кожного дня, на всіх газових заправках.