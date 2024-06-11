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"Укрзалізниця" запустила сервіс бронювання квитків для родичів поранених військових

вагон,укрзалізниця

"Укрзалізниця" запроваджує нову послугу – можливість забронювати квиток для родичів поранених військових.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Наші поїзди продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових"– сказано в повідомленні.

Тож якщо військових, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять медичними поїздами "Укрзалізниці", а квитків у цей момент немає, то родичі захисника чи захисниці можуть оформити заявку:

"Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД вашого пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість", – пояснили в "Укрзалізниці".

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квитки (331) ветерани (132) Укрзалізниця (4775) електронні послуги (91)


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