"Укрзалізниця" запустила сервіс бронювання квитків для родичів поранених військових

"Укрзалізниця" запроваджує нову послугу – можливість забронювати квиток для родичів поранених військових.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Наші поїзди продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових"– сказано в повідомленні.

Тож якщо військових, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять медичними поїздами "Укрзалізниці", а квитків у цей момент немає, то родичі захисника чи захисниці можуть оформити заявку:

за телефоном 0800 503 222;

за посиланням.

"Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД вашого пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість", – пояснили в "Укрзалізниці".