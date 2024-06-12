"Нафтогаз" залучив грант від ЄІБ на розробку стратегії декарбонізації

Європейський інвестиційний банк надасть грант технічної допомоги для розробки стратегії декарбонізації групи "Нафтогаз".

Відповідну угоду підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська під час Конференції з питань відновлення України у Берліні.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄІБ за підтримку, адже наявність стратегії декарбонізації має вирішальне значення для "Нафтогазу". Наразі ми знаходимо баланс між поточними викликами – забезпечити країну необхідною кількістю енергоресурсів, і рухом у майбутнє – до вступу в Європейський Союз", – сказав Чернишов.

Він підкреслив, що співпраця з ЄС напряму залежить від того, наскільки відповідально компанія буде підходити до викидів під час процесів видобутку, зберігання та транспортування газу й нафти. Для цього є чіткі стандарти та вимоги, зауважив Чернишов.

Крім того, за словами Чернишова, інвестуючи в різноманітні енергетичні проєкти, такі як сонячна та вітроенергетика, біометан та інші "зелені" ініціативи, Нафтогаз зможе підвищити свою енергетичну стійкість.

"Диверсифікація енергетичних ресурсів забезпечить буфер проти ринкових коливань та ризиків, пов'язаних із війною, а також підтримає сталий розвиток та трансформацію енергетичного сектору України", – підкреслив Чернишов.

Раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" сподівається, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, незважаючи на російські атаки, мішенню яких у тому числі стають об'єкти газової інфраструктури.