В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

За перші п’ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847).

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Зазначається, що трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Національного банку, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

Щоб знизити хвилю шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, регулятор разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за статтею про шахрайство (ст. 190), що на 20% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це є рекордним показником за останні 12 років.