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Новини
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В Україні із початку року відкрили рекордну кількість справ про шахрайство

каорпоративне,шахрайство

За перші п’ять місяців 2024 року за статтею 190 "Шахрайство" було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року та у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік (23 847).

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Зазначається, що трохи більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Національного банку, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

Щоб знизити хвилю шахрайства та допомогти громадянам захиститися від злодіїв, регулятор разом з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розпочав Всеукраїнську інформаційну кампанію з платіжної безпеки.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за статтею про шахрайство (ст. 190), що на 20% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Це є рекордним показником за останні 12 років.

Автор: 

шахрайство (316) суд (3328)


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Можливо, більшість проваджень треба було відкрити за корупцію ? Як що за побиття відкривають як за "*********", а не важкі телесні, то що завадить за 1млн. вкраденого відкрити провадження як за шахрайство.
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12.06.2024 09:48 Відповісти
Якби в тюрмах використовували глушилки GSM сигналу, таких злочинів було б на 80% менше. А по факту самі охоронці за гроші проносять уркаганам мобілки.
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12.06.2024 09:53 Відповісти
До ***** тi карi очi. Скiльки посадили?
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12.06.2024 10:02 Відповісти

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