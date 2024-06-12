Голова АМКУ Кириленко: Антимонопольний комітет наближує українську практику протидії монополізації до стандартів ЄС
Антимонопольний комітет України працює над наближенням українського антимонопольного регулювання до стандартів Європейського Союзу та поступово змінює підходи до регулювання конкуренції.
Про це в інтерв’ю агентству Українські новини заявив керівник Антимонопольного комітету Павло Кириленко.
Він зауважив, що згідно з висновками європейських структур та міжнародних партнерів, загалом українське законодавство наближене до стандартів ЄС, хоча ще потребує реформування, тому Комітет продовжує цю роботу.
"Імплементація стандартів ЄС означатиме посилення всієї системи захисту економічної конкуренції. Це надасть можливість ефективніше упереджувати порушення та боротися з ними", – сказав Кириленко про новації, які за європейським зразком торкнуться рітейлу, торгівлі сільськогосподарською і харчовою продукцією.
У відповідності до стандартів ЄС АМКУ замість ринкової частки приділятиме більше уваги стану конкуренції та відсутності зловживань домінуючих учасників ринків, аби вони не диктували умови обороту товарів.
За його словами велика ринкова частка – лише індикатор імовірності виникнення зловживань. Адже якщо окремий учасник ринку має 50% його частки, найближчий конкурент, наприклад, 7-9%, а решта ще менше – реальна конкуренція стає просто неможливою. Згідно з практикою ЄС, як сказав очільник АМКУ, ринкова частка одного гравця близька до 50% означає велику імовірність його зловживань, тому до таких суб’єктів більш пильна увага антимонопольних органів.
Україна, як і ЄС, приділяє увагу ринковим концентраціям внаслідок угод злиття і поглинання (M&A), або отримання контролю однією компанією над іншою.
"Як в Україні, так і в ЄС концентрація може бути дозволена, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції. Якщо Комітет дійде висновку, що в результаті М&А компанія може зайняти монопольне становище або суттєво обмежити конкуренцію, то заборонить такі дії", – указав Кириленко. Утім, зазначив, що європейське та українське антимонопольне регулювання вітають органічне зростання часток компаній на ринку у чесній конкуренції.
Кириленко нагадав, що реалізація Україною санкційної політики не повинна сприяти створенню монополій шляхом передання в управління одних компаній іншим. На розгляді АМКУ нині перебуває декілька таких кейсів.
АМКУ розглядає концентрацію у вигляді одержання компанією "Чорноморнафтогаз" в управління акцій операторів газорозподільних систем: "Справи відкриті у зв’язку з виявленням підстав для заборони концентрації, враховуючи, що Група Нафтогаз є вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання, який може мати та використовувати ринкову владу на відповідних ринках", – заявив Павло Кириленко.
Як відомо, зараз на розгляді АМКУ також перебуває схожий кейс на ринку питної води – передання управління компанією IDS Ukraine з часткою близько 40% ринку її конкуренту ТОВ "Карпатські мінеральні води" з ринковою часткою близько 9%, що може призвести до монополізації ринку або викривлення конкуренції.
"Розглядаючи питання злиття та поглинання, Комітет завжди виходив з критерію, чітко визначеного законом – відповідні угоди не мають негативно впливати на конкуренцію та призводити до монополізації товарних ринків. Цей підхід незмінний та сприяє розвитку національної економіки", – заявив Кириленко.
Також АМКУ вивчав імовірне викривлення конкуренції на ринку роздрібної торгівлі пальним внаслідок передання в управління компанії "Укрнафта" так званих "заправок Медведчука" – мережі "Глуско", а зараз АМКУ аналізує, як на ринок вплине передання управління тій же компанії "Укрнафта" часток Групи "Татнєфть".
Голова АМКУ заявив, що Комітет має достатні повноваження для протидії зловживанням монопольним становищем або надмірним впливом на ринок та може розпочати дослідження за власною ініціативою, якщо з публічних джерел дізнається про зловживання або отримає відповідне звернення. За результатами антимонопольних проваджень АМКУ може вимагати усунення порушень та навіть вимагати розділу домінуючих на ринку компаній.
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раніш брали долярами
тепер беруть в євро..
отак поступово наближаємось до ЄС
Его старший брат Евгений ранее являлся украинским силовиком и работал сразу же нескольких силовых структурах.
Евгений предал украинское государство весной - летом 2014 года и перешел на сторону российских окуппантов и пророссийских боевиков. В настоящий момент он работает на так называемую Донецкую народную республику. Является оперативником в Министерстве государственной безопасности.
В базе сайта Миротворец указано, что ближайший родственник донецкого губернатора является боевиком НВФ Оплот и представителем 5-й омсбр ДНР.
Факт родства между боевиком и главы области вызвал большой резонанс. Часть пользователей Сети с пониманием отнеслась к ситуации и отметила, что в таком же положении находятся сотни тысяч украинцев.
Другие же оставляли гневные комментария, заявляя, что подобная ситуация является недопустимой. Многие уверены, что Кириленко не сможет иметь сильную переговорную позицию с террористами, поскольку те могут шантажировать его тем, https://censor.net/news/3134730/u_kandidata_na_glavu_donetskoyi_oga_kirilenko_brat_terrorist_iz_okkupirovannoyi_makeevki_up
Критиковали Кириленко и в связи с заявлением президента Зеленского о том, что его брат Евгений является таким же гражданином Украины, как другие.
Его позицию не оценили сторонники лишения гражданства боевиков, сепаратистов и коллаборантов, которые отметили, что сравнивать предателей и убийц с обычными украинцами является неприемлемым.
Отметим, что Зеленский намекнул, что Павел Александрович общается с братом, но не затрагивает политические вопросы. Факт поддержания контактов между нынешним губернатором Донецкой области и представителем https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-o-brate-iz-dnr-glavy-donetskoy-oga-takoy-je-ukrainets ДНР насторожил широкие слои общественности.
В эпицентр скандала Кириленко, Донецк для которого был почти родным городом, попал в июле 2019 года. Тогда выяснилось, что в ходе несогласованного с командованием Операции Объединенных Сил визита в серую зону, произошел обстрел, при котором погиб один боец.
СМИ сообщили, что молодой губернатор совершил заведомо несогласованную с военными и опасную поездку в составе конвоя военных. Выяснилось, что чиновник подверг опасности не только себя, но и профессиональных военных. Халатность Кириленка привела к гибели одного военного.
Сразу же публикации информации о обстреле картежа нового губернатора Донецкой области в зоне действия ООН украинские военные заявили, что не причастны к гибели бойца, так как чиновник действовал самовольно.
Кириленко подтвердил данную информацию и отметил, что не знал, с кем можно было согласовать визит и действовал по своему плану.
Данный инцидент вызвал огромнейший резонанс. Губернатор, прокуратура для которого была основным местом работы, по мнению общественности был должен не только покинуть пост, но и быть подвергнут уголовному преследованию.
Пользователи Сети не скрывали возмущения тем фактом, что новый глава Донецкой областной военно-гражданской администрации проявил халатность, безответственность и непрофессионализм. Чиновник, руководящий самой горячей областью страны, не знал правил работы, порядка взаимодействия с армией и и процедуру огранизации визитов на неподконтрольную территорию.
Источники среди военных сообщили, что командование было в ярости от поступка Кириленко. Так. он самовольно отправился на осмотр вверенных ему в управление территорий, не запросив разрешения на это. В штабе ООС не проанализировали ситуацию и не смогли избежать трагедии. В результате халатности Кириленко погиб один боец, еще один ранен и нанесен материальный ущерб, поскольку вся колонна из авто и техникиhttps://news.liga.net/politics/video/kirilenko-ne-znaet-s-kem-soglasovyvat-poezdki-v-zone-oos-video была серьезно обстреляна.