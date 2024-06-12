Голова АМКУ Кириленко: Антимонопольний комітет наближує українську практику протидії монополізації до стандартів ЄС

Антимонопольний комітет України працює над наближенням українського антимонопольного регулювання до стандартів Європейського Союзу та поступово змінює підходи до регулювання конкуренції.

Про це в інтерв’ю агентству Українські новини заявив керівник Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

Він зауважив, що згідно з висновками європейських структур та міжнародних партнерів, загалом українське законодавство наближене до стандартів ЄС, хоча ще потребує реформування, тому Комітет продовжує цю роботу.

"Імплементація стандартів ЄС означатиме посилення всієї системи захисту економічної конкуренції. Це надасть можливість ефективніше упереджувати порушення та боротися з ними", – сказав Кириленко про новації, які за європейським зразком торкнуться рітейлу, торгівлі сільськогосподарською і харчовою продукцією.

У відповідності до стандартів ЄС АМКУ замість ринкової частки приділятиме більше уваги стану конкуренції та відсутності зловживань домінуючих учасників ринків, аби вони не диктували умови обороту товарів.

За його словами велика ринкова частка – лише індикатор імовірності виникнення зловживань. Адже якщо окремий учасник ринку має 50% його частки, найближчий конкурент, наприклад, 7-9%, а решта ще менше – реальна конкуренція стає просто неможливою. Згідно з практикою ЄС, як сказав очільник АМКУ, ринкова частка одного гравця близька до 50% означає велику імовірність його зловживань, тому до таких суб’єктів більш пильна увага антимонопольних органів.

Україна, як і ЄС, приділяє увагу ринковим концентраціям внаслідок угод злиття і поглинання (M&A), або отримання контролю однією компанією над іншою.

"Як в Україні, так і в ЄС концентрація може бути дозволена, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції. Якщо Комітет дійде висновку, що в результаті М&А компанія може зайняти монопольне становище або суттєво обмежити конкуренцію, то заборонить такі дії", – указав Кириленко. Утім, зазначив, що європейське та українське антимонопольне регулювання вітають органічне зростання часток компаній на ринку у чесній конкуренції.

Кириленко нагадав, що реалізація Україною санкційної політики не повинна сприяти створенню монополій шляхом передання в управління одних компаній іншим. На розгляді АМКУ нині перебуває декілька таких кейсів.

АМКУ розглядає концентрацію у вигляді одержання компанією "Чорноморнафтогаз" в управління акцій операторів газорозподільних систем: "Справи відкриті у зв’язку з виявленням підстав для заборони концентрації, враховуючи, що Група Нафтогаз є вертикально-інтегрованим суб’єктом господарювання, який може мати та використовувати ринкову владу на відповідних ринках", – заявив Павло Кириленко.

Як відомо, зараз на розгляді АМКУ також перебуває схожий кейс на ринку питної води – передання управління компанією IDS Ukraine з часткою близько 40% ринку її конкуренту ТОВ "Карпатські мінеральні води" з ринковою часткою близько 9%, що може призвести до монополізації ринку або викривлення конкуренції.

"Розглядаючи питання злиття та поглинання, Комітет завжди виходив з критерію, чітко визначеного законом – відповідні угоди не мають негативно впливати на конкуренцію та призводити до монополізації товарних ринків. Цей підхід незмінний та сприяє розвитку національної економіки", – заявив Кириленко.

Також АМКУ вивчав імовірне викривлення конкуренції на ринку роздрібної торгівлі пальним внаслідок передання в управління компанії "Укрнафта" так званих "заправок Медведчука" – мережі "Глуско", а зараз АМКУ аналізує, як на ринок вплине передання управління тій же компанії "Укрнафта" часток Групи "Татнєфть".

Голова АМКУ заявив, що Комітет має достатні повноваження для протидії зловживанням монопольним становищем або надмірним впливом на ринок та може розпочати дослідження за власною ініціативою, якщо з публічних джерел дізнається про зловживання або отримає відповідне звернення. За результатами антимонопольних проваджень АМКУ може вимагати усунення порушень та навіть вимагати розділу домінуючих на ринку компаній.