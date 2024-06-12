На Київщині – нові аварійні відключення світла через негоду

Уранці, 12 червня, через негоду у Київській області діють нові аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зазначається, що внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м/с наразі знестумлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини.

"Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки", – йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики попереджають, що сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах.

Як повідомлялося, "Укренерго" анонсував на 12 червня графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00.