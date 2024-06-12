Нагальна потреба України у новій генерації сягає 5-6 гігават нових потужностей, – "Укренерго"

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, передає Укрінформ.

За його словами, після кожної ракетної атаки російських військ енергосистема України втрачає 1-2 об'єкти генерації. Тому нагальні потреби у новій генерації становлять 5-6 ГВт маневрових газових потужностей, об'єктів відновлюваної енергетики тощо, які може будувати бізнес.

"Потрібні кредити й страхування ризиків для таких проєктів... Найбільш стратегічне завдання сьогодні – дати компаніям доступ до ліквідності", – заявив Кудрицький.

Водночас очільник "Укренерго" наголосив на необхідності постачання в Україну систем протиповітряної оборони для ефективного захисту об'єктів енергетики від російських атак.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

За даними "Укренерго", проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт вже готові реалізовувати приватні компанії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.