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Новини
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Нагальна потреба України у новій генерації сягає 5-6 гігават нових потужностей, – "Укренерго"

володимир,кудрицький

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, передає Укрінформ.

За його словами, після кожної ракетної атаки російських військ енергосистема України втрачає 1-2 об'єкти генерації. Тому нагальні потреби у новій генерації становлять 5-6 ГВт маневрових газових потужностей, об'єктів відновлюваної енергетики тощо, які може будувати бізнес.

"Потрібні кредити й страхування ризиків для таких проєктів... Найбільш стратегічне завдання сьогодні – дати компаніям доступ до ліквідності", – заявив Кудрицький.

Водночас очільник "Укренерго" наголосив на необхідності постачання в Україну систем протиповітряної оборони для ефективного захисту об'єктів енергетики від російських атак.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

За даними "Укренерго", проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт вже готові реалізовувати приватні компанії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4248) Укренерго (2000) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+4
Спочатку вкрали кошти на захист енергосистеми, потім щодня тринділи про експорт залишків ее на Європу, а після того як прилетіло, вимагають гроші на будівництво нових потужностей, щоби знову їх вкрасти. Схема - геніальна
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12.06.2024 13:51
+4
На тому тижні вереск стояв, що втратили й дефіцит 9-19. Тепер вже втратили 9-10, але дефіцит 5-6..
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12.06.2024 14:04
+4
А ви думали, що якщо кацапня не обстрілювала нашу енергетику, то можна розслабитися? Ось був у вас якийсь план на випадок втрати більшої частини генеруючих потужностей? Ви якось підготувалися до цього? Закупили додаткове обладнання, встановили системи ППО для захисту найбільших ТЕС, домовилися про оренду плавучих електростанцій?
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12.06.2024 14:30
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Спочатку вкрали кошти на захист енергосистеми, потім щодня тринділи про експорт залишків ее на Європу, а після того як прилетіло, вимагають гроші на будівництво нових потужностей, щоби знову їх вкрасти. Схема - геніальна
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12.06.2024 13:51 Відповісти
На тому тижні вереск стояв, що втратили й дефіцит 9-19. Тепер вже втратили 9-10, але дефіцит 5-6..
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12.06.2024 14:04 Відповісти
Водночас очільник "Укренерго" наголосив на необхідності постачання в Україну систем протиповітряної оборони для ефективного захисту об'єктів енергетики від російських атак - гроші на захист вже стирили ,ні захисту ані генерації одні зелені "трутні" .і зелені "кровосісі" в Україні...
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12.06.2024 14:13 Відповісти
Для розуміння обсягів:
5-6 гігаватт це Запоріжська АЄС.
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12.06.2024 14:19 Відповісти
А ви думали, що якщо кацапня не обстрілювала нашу енергетику, то можна розслабитися? Ось був у вас якийсь план на випадок втрати більшої частини генеруючих потужностей? Ви якось підготувалися до цього? Закупили додаткове обладнання, встановили системи ППО для захисту найбільших ТЕС, домовилися про оренду плавучих електростанцій?
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12.06.2024 14:30 Відповісти
І це при тому, що обстріли саме енергетики є у кацапській військовій доктрині. І на це треба було зважати ще з початку війни. Чи це знову: "Там тожє люді, ані нє будут стрєлять!", так? Просрати стратегічну галузь країни, без якої вони недаєздатна, це, звісно, вищий пілотаж.
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12.06.2024 14:34 Відповісти
Настільки очевидні речі. Все ж лежало на поверхні. Але ні - у тупих від влади своє особливе бачення.
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12.06.2024 14:37 Відповісти
В нас влада повних дегенератів і це більша катастрофа для країни, ніж напад ворога. Бо з розумною владою і ворога легше побороти, ніж з цими профнепридатнимиклоунами.
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12.06.2024 14:39 Відповісти
Впевнений, що вони ще на початку вторгнення домовилися про капітуляцію. Просто народ якийсь неправильний поався. Почав відстрілюватися і все зіпсував. Довелося відрощувати бороди, одягати піжами захисного кольору і вдавати із себе незламних поцреотів...
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12.06.2024 14:42 Відповісти
Так, це було очевидно. Просто завадили ЗСУ і народ, який не захотів стати Бєларуссієй №2. Тому спочатку кацапи не били по генерації, сподіваючись, що вона їм дістанеться, і тільки, коли зрозуміли, що усю Україну їм не захапати, почали робити тут випалену землю.
Не розумію одного, чому до цієї "влади" жодних питань, як у народа, так і у політсил? Тут держзрада у всій красі, а люди мовчать.
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12.06.2024 14:46 Відповісти
Тут держзрада у всій красі, а люди мовчать

Оце мене найбільше бісить...
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12.06.2024 14:52 Відповісти
Влада зараз через свою ботву дуже вдало маніпулює суспільством. "Неначасі"", "Війна!", "Спочатку перемога", і нажаль, та ж опозиція це "неначасі" підтримує. Усіх незгодних записали в "ІПСО русні".
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12.06.2024 14:55 Відповісти
Та тут і маніпулювати особливо не треба. Вони ж її і обирали.

Країну захищають ті, хто
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12.06.2024 14:57 Відповісти
не живе за принципом "я палітікой нє інтєрєсуюсь" або "какая разніца".
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12.06.2024 15:01 Відповісти
Так, суспільство переважною більшістю (73% від голосуючих) обрало саме цю владу. І довіра у них до влади досі (!) на дуже високому рівні, дякуючи марахвонам, позитивним блогерам і армії подоляківських ботів. У деяких очі відкриваються, але таких дуже мало.
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12.06.2024 15:04 Відповісти
На жаль...
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12.06.2024 15:14 Відповісти

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