В Україні знову різко зросли ціни на полуницю

Відпускні ціни на суницю садову різко зросли після зниження протягом минулих двох тижнів.

Цього тижня суниця садова в українських господарствах подорожчала в середньому на 39% порівняно з минулим робочим тижнем, свідчать дані цінового моніторингу проєкту EastFruit.

Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують цю ягоду по 60-90 грн за кілограм ($1,48-2,23), залежно від якості та обсягу партії.

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Виробникам вдалося істотно підвищити відпускні ціни на свою продукцію завдяки зменшенню пропозиції і високому попиту на неї.

"Перш за все, пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації ранніх сортів. При цьому попит на суницю, як на свіжому ринку, так і з боку переробних компаній, вельми високий, що також стимулює цінове зростання в цьому сегменті", – пояснюють аналітики проєкту.

При цьому після подорожчання відпускні ціни на суницю садову в Україні вже в середньому на 30% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.