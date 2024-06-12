БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 284 10

"Нафтогаз" замовив проєкт захисту газосховищ після масових ракетних ударів росіян

газохранилище

Дочірня компанія "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" 30 травня без проведення відкритих торгів уклала угоду з держпідприємством "Центральний проектний інститут" Міністерства оборони на розробку захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн.

Проєктанти Міноборони мають розробити концептуальні інженерні пропозиції для улаштування захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Закупівлю провели без торгів відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель під час воєнного стану, бо вона стосується захисту об’єктів підприємств нафтогазового комплексу, "у тому числі для організації захисту їх працівників у частині будівництва, створення та облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів".

В обґрунтуванні закупівлі вказано, що "Укртрансгаз" є особливо важливим об’єктом нафтогазової галузі. В результаті повітряних атак на його об’єкти пошкоджено виробничі приміщення, обладнання та системи підземного зберігання газу.

Закупівлю провели, щоб посилити захищеність об’єктів критичної інфраструктури та особливо важливих об’єктів "Укртрансгазу" до того рівня, який відповідатиме умовам безпеки та оборони об’єктів в умовах воєнного стану.

Також метою закупівлі вказане запобігання пошкодження та руйнування технологічного обладнання, вузлів та агрегатів, які використовуються для підземного зберігання газу.

Загалом із 2017 року ДП "Центральний проектний інститут" Міноборони отримало державних підрядів на суму 19,82 млн грн. Зокрема у 2023 році проектування захисних споруд йому замовляло КП "Київтеплоенерго", а в 2022 році – ПАТ "Центренерго".

Читайте також: "Укргідроенерго" витратило 10 мільярдів на захист від дронів і відновлення ГЕС за секретними цінами

Як повідомлялося, російські війська вперше атакували українські підземні сховища газу навесні 2024 року, у тому числі з використанням ракет "Кинджал".

У "Нафтогазі" запевняли, що самі сховища не зазнали критичних ушкоджень і продовжують працювати, хоча постраждала наземна інфраструктура.

Автор: 

газ (7943) газосховище (620) Нафтогаз (3323) тендер (2161) Укргідроенерго (278) Prozorro (1749) закупівлі (2616)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Буде так само як і з захистом ТЕС-ні захисту, ні грошей.
показати весь коментар
12.06.2024 15:33
+2
І це на 3 му році війни?!

Тільки замовив… а не побудував.
показати весь коментар
12.06.2024 16:56
+1
Я розумію, що захисту потребують всі структури без винятку. І промислові, і комунальні, і енергетичні, і житлові. і культурні, і освітні і тд. Але не розумію як ми будемо жити надалі в такому ворожому до людського життя середовищі. Всі школи, підприємства, заклади під землею чи забетоновані. Люди виходять на відкритий простір виключно з необхідності. Це просто якийсь фантастичний сценарій з фільму. Спочатку Україна так зариється, потім Європа прикопає Лувр та Біг Бен. Може прикопати москву всім світом, та жити щасливо під сонцем не боячись?
показати весь коментар
12.06.2024 15:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буде так само як і з захистом ТЕС-ні захисту, ні грошей.
показати весь коментар
12.06.2024 15:33 Відповісти
І це на 3 му році війни?!

Тільки замовив… а не побудував.
показати весь коментар
12.06.2024 16:56 Відповісти
Тільки проєкт....
показати весь коментар
12.06.2024 17:14 Відповісти
На 3 году войны.
показати весь коментар
12.06.2024 15:37 Відповісти
С добрым утром,проснулись.
показати весь коментар
12.06.2024 15:48 Відповісти
Я розумію, що захисту потребують всі структури без винятку. І промислові, і комунальні, і енергетичні, і житлові. і культурні, і освітні і тд. Але не розумію як ми будемо жити надалі в такому ворожому до людського життя середовищі. Всі школи, підприємства, заклади під землею чи забетоновані. Люди виходять на відкритий простір виключно з необхідності. Це просто якийсь фантастичний сценарій з фільму. Спочатку Україна так зариється, потім Європа прикопає Лувр та Біг Бен. Може прикопати москву всім світом, та жити щасливо під сонцем не боячись?
показати весь коментар
12.06.2024 15:48 Відповісти
Фоллаут, переселимося у підземні сховища на сотні років.
показати весь коментар
12.06.2024 16:24 Відповісти
наєман чи лященелло там тейк-партають?
показати весь коментар
12.06.2024 15:50 Відповісти
Черговий схематоз "Трирівневий захист".
показати весь коментар
12.06.2024 16:18 Відповісти
Похуду Нафтогаз теж вирішив що 10млрд. будуть не зайвими.... Всім можна красти, а Навтогазу ні чи, що 😁...
показати весь коментар
12.06.2024 22:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 