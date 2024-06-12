"Нафтогаз" замовив проєкт захисту газосховищ після масових ракетних ударів росіян

Дочірня компанія "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" 30 травня без проведення відкритих торгів уклала угоду з держпідприємством "Центральний проектний інститут" Міністерства оборони на розробку захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн.

Проєктанти Міноборони мають розробити концептуальні інженерні пропозиції для улаштування захисних споруд на об’єктах критичної інфраструктури, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Закупівлю провели без торгів відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель під час воєнного стану, бо вона стосується захисту об’єктів підприємств нафтогазового комплексу, "у тому числі для організації захисту їх працівників у частині будівництва, створення та облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів".

В обґрунтуванні закупівлі вказано, що "Укртрансгаз" є особливо важливим об’єктом нафтогазової галузі. В результаті повітряних атак на його об’єкти пошкоджено виробничі приміщення, обладнання та системи підземного зберігання газу.

Закупівлю провели, щоб посилити захищеність об’єктів критичної інфраструктури та особливо важливих об’єктів "Укртрансгазу" до того рівня, який відповідатиме умовам безпеки та оборони об’єктів в умовах воєнного стану.

Також метою закупівлі вказане запобігання пошкодження та руйнування технологічного обладнання, вузлів та агрегатів, які використовуються для підземного зберігання газу.

Загалом із 2017 року ДП "Центральний проектний інститут" Міноборони отримало державних підрядів на суму 19,82 млн грн. Зокрема у 2023 році проектування захисних споруд йому замовляло КП "Київтеплоенерго", а в 2022 році – ПАТ "Центренерго".

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Як повідомлялося, російські війська вперше атакували українські підземні сховища газу навесні 2024 року, у тому числі з використанням ракет "Кинджал".

У "Нафтогазі" запевняли, що самі сховища не зазнали критичних ушкоджень і продовжують працювати, хоча постраждала наземна інфраструктура.