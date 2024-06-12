Санкції не змогли обвалити видобуток нафти у Росії, але ціни на неї можуть впасти, – ІЕА

Видобуток нафти в Росії залишатиметься стабільним протягом наступних п’яти років, незважаючи на санкції, завдяки запуску нового великого проєкту в Арктиці державною компанією "Роснєфть". Проте глобальне виробництво нафти до кінця десятиліття може значно перевищити попит, що вплине на ціни.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, IEA), добовий видобуток нафти у Росії зросте з 10,77 млн ​​барелів у 2025 році до 10,83 млн барелів у 2030 році, передає Bloomberg.

Це все ще нижче показника 2022 року, коли Росія видобувала 11,09 мільйона барелів нафти на добу, зазначає агентство. Втім відтоді країна адаптувалася до запроваджених проти неї санкцій, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів для продажу своєї нафти азіатським клієнтам.

"Росія визнає, що майбутній розвиток (видобутку, – ред.) вимагатиме більше капіталу та високовартісних технологій, які стало важче забезпечити через санкції. Але ми очікуємо, що постачання залишаться стабільними до 2030 року, оскільки провідний російський виробник "Роснефть" продовжить роботу над своїм гігантським проектом "Восток Ойл", який допомагає компенсувати падіння на старіючих нафтових родовищах", – зазначається у звіті ІЕА.

Цього року очікується, що добовий видобуток нафти в Росії впаде на 260 тис. барелів – до 10,7 млн ​​барелів на день в рамках угоди про обмеження видобутку з країнами ОПЕК.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що глобальні ринки нафти відчуватимуть "значний" профіцит цього десятиліття, оскільки відмова від викопного палива спричиняє зниження попиту на тлі значного зростання пропозиції.

Згідно із прогнозом, глобальне споживання нафти стабілізується на рівні 105,6 млн барелів на добу у 2029 році, що приблизно на 4% вище рівня минулого року. Уповільненню зростання попиту на нафту сприятиме стрімке зростання продажів електромобілів і підвищення ефективності використання палива.

Тим часом потужності з видобутку нафти продовжують зростати. До кінця десятиліття вони на "приголомшливі" 8 мільйонів барелів на добу перевищуватимуть попит, забезпечуючи найбільший резерв для видобутку з часів карантину через Covid-19.

"Оскільки відновлення пандемії втрачає силу, перехід на чисту енергію просувається, а структура економіки Китаю змінюється, зростання світового попиту на нафту сповільнюється. Зростання постачання нафти потенційно може вплинути на ціни до кінця десятиліття", – зауважив виконавчий директор ІЕА Фатіх Біроль.

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Цього року ціни на нафту становитимуть близько $80 за барель, оскільки високий попит, конфлікт на Близькому Сході та обмеження пропозиції з боку ОПЕК+ протистоять збільшенню видобутку у США та занепокоєнню щодо економічного зростання Китаю.

Світове споживання нафти продовжуватиме зростати протягом кількох років, додаючи приблизно 4 мільйони барелів на добу до кінця десятиліття на тлі економічного зростання в Індії та Китаї та збільшення споживання в авіаційній та нафтохімічній промисловості, повідомляє МЕА.

Але споживання нафти продовжить своє "десятирічне падіння" в розвинутих економіках, знизившись з торішніх 46 мільйонів до 43 мільйонів барелів на добу до 2030 року – найнижчого рівня з 1991 року. Навіть попит у Китаї вийде на плато до кінця десятиліття на рівні приблизно 18 мільйонів барелів на день, згідно зі звітом.

Bloomberg зауважує, що прогнози ІЕА неодноразово не справджувалися. Десять років тому агентство неодноразово попереджало про загрозу дефіциту нафти, яка так і не реалізувалася через сланцевий бум в Америці. У 2022 році ІЕА передбачила різкий обвал видобутку у Росії, якого також не відбулося.

Одним із ризиків для нинішнього прогнозу ІЕА вказує те, що перехід до чистої енергії відбуватиметься повільніше, ніж очікувалося.