У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників
У Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не вистачає ресурсів для повноцінної перевірки декларацій, звітів політичних партій і проведення спеціальних перевірок.
Про це голова НАЗК Віктор Павлущик заявив на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.
"Нам необхідно впоратися десь із 2 млн декларацій у трьох різних видах, необхідно перевірити відповідно до логічного, арифметичного контролю, з позиції оцінки ризиків", – розповів голова НАЗК.
Він додав, що Нацагентство також має впродовж 3,5 років перевірити понад 22 тисячі звітів щодо політичних партій.
"Це теж проблема", – сказав Павлущик.
За його словами, викликом для агентства є і проведення тисяч спеціальних перевірок.
"Це хороший приклад того, де ми можемо запобігти корупції. Але велика проблема – ресурси для всього цього", – додав голова НАЗК.
Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.
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