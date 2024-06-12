У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників

У Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не вистачає ресурсів для повноцінної перевірки декларацій, звітів політичних партій і проведення спеціальних перевірок.

Про це голова НАЗК Віктор Павлущик заявив на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам необхідно впоратися десь із 2 млн декларацій у трьох різних видах, необхідно перевірити відповідно до логічного, арифметичного контролю, з позиції оцінки ризиків", – розповів голова НАЗК.

Він додав, що Нацагентство також має впродовж 3,5 років перевірити понад 22 тисячі звітів щодо політичних партій.

"Це теж проблема", – сказав Павлущик.

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За його словами, викликом для агентства є і проведення тисяч спеціальних перевірок.

"Це хороший приклад того, де ми можемо запобігти корупції. Але велика проблема – ресурси для всього цього", – додав голова НАЗК.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.