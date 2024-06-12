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Новини
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У НАЗК поскаржилися на нестачу ресурсів для перевірки декларацій чиновників

декларування,електронне

У Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) не вистачає ресурсів для повноцінної перевірки декларацій, звітів політичних партій і проведення спеціальних перевірок.

Про це голова НАЗК Віктор Павлущик заявив на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам необхідно впоратися десь із 2 млн декларацій у трьох різних видах, необхідно перевірити відповідно до логічного, арифметичного контролю, з позиції оцінки ризиків", – розповів голова НАЗК.

Він додав, що Нацагентство також має впродовж 3,5 років перевірити понад 22 тисячі звітів щодо політичних партій.

"Це теж проблема", – сказав Павлущик.

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За його словами, викликом для агентства є і проведення тисяч спеціальних перевірок.

"Це хороший приклад того, де ми можемо запобігти корупції. Але велика проблема – ресурси для всього цього", – додав голова НАЗК.

Як повідомлялося, за 2023 рік декларації подали понад 660 тисяч чиновників. Це на 100 тисяч менше, ніж до війни.

Автор: 

декларація (545) чиновник (87) електронне декларування (456) НАЗК (511)


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Ага. Ща заплаче і почне трусити на камеру шкільною рахівницею... От дебіли...
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12.06.2024 19:45 Відповісти
Чиновники самі повинні салачувати за перевірку їхніх декларацій!
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12.06.2024 20:58 Відповісти
дніще
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12.06.2024 21:11 Відповісти
Ситника з'їли, а тепер щось їм не вистачає. Совісті.
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12.06.2024 23:38 Відповісти
Тупий спосіб пояснити чому перестали ловити корупціонерів.
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12.06.2024 23:59 Відповісти
Хахаха,малый бизнес в каждом селе уже несколько раз,после начала войны,попроверяли и оштрафовали,а настоящих врагов государства чинушек-казнокрадов им некому проверять,верим-верим.
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13.06.2024 07:20 Відповісти

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