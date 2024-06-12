США розширять санкції, щоб обмежити продаж мікросхем до Росії через Китай

США розширять санкції, щоб обмежити продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до Росії, які будуть націлені на організації та мережі в Китаї та інших країнах.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Європейська правда.

За словами Кірбі, ці заходи будуть спрямовані на організації та мережі, які допомагають Росії закуповувати товари для використання у війні проти Україні, посилять правила для "фінансових посередників" та обмежать ключові сектори.

"Ми збираємося продовжувати збільшувати витрати російської військової машини, і цього тижня ми оголосимо про потужний набір нових санкцій та заходів з експортного контролю", – заявив Кірбі.

Поінформовані джерела розповіли агентству Bloomberg, що США оголосять про зміни, які розширюють сферу дії існуючого експортного контролю та обмежень, націлених на товари з американським брендом, навіть якщо вони не виробляються у США.

За їхніми словами, мікросхеми є ключовою мішенню цих обмежень, адже Росії досі вдається отримувати чіпи з третіх країн для використання в ракетах та інших компонентах попри спроби обмежити доступ Москві до цих технологій.

Співрозмовники вказали, що США розширять категорії заборонених товарів, опублікувавши ширші коди продукції, а також ідентифікуватимуть за адресами гонконгські компанії, які, за їхніми словами, переправляють товари Росії.

Одна з найбільших змін у розширених санкціях стосується того, як Вашингтон забезпечує дотримання вимог, що вимагають експортної ліцензії для виробників або сторонніх продавців, які продають мікросхеми та інші товари військовим структурам РФ.

Джерела зауважили, що США виявлятимуть сторонніх продавців та попереджатимуть їх про те, що їм заборонено відправляти чіпи з американським брендом до Росії. Ці посередники часто базуються в Китаї.

США також вперше опублікують адреси компаній у своєму списку санкцій. До нього увійшли вісім адрес у Гонконзі, які, на думку американського уряду, пов'язані з постачанням мікросхем до РФ.

Щодо компаній, які порушують санкції, будуть застосовувати кримінальне покарання або обмежувати їхні ресурси, повідомило джерело.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США планує цього тижня значно розширити свою програму вторинних санкцій щодо Росії, розглядаючи будь-яку іноземну фінансову установу, котра здійснює транзакції з російською компанією, що потрапила під санкції, як таку, що працює безпосередньо з військовою промисловістю Кремля.