Колишній Twitter перестане показувати лайки

Соціальна мережа Х (колишній Twitter) Ілона Маска цього тижня перестане показувати лайки для всіх, зробивши їх приватними.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми робимо лайки приватними для всіх, щоб краще захистити вашу конфіденційність", – сказано в повідомленні.

Користувачі, однак, все одно зможуть бачити публікації, які їм сподобалися, інші – ні.

Кількість оцінок "подобається" та інші показники для власних публікацій відображатимуться у сповіщеннях, однак побачити,хто лайкнув чужий пост, більше буде не можна.

Автор публікації, водночас, може бачити, кому подобаються його пости.

Що відбувається з колишнім Twitter

Раніше повідомлялося, що колишній Twitter офіційно дозволив користувачам публікувати порно.

На початку цього року повідомлялося, що вартість компанії X наразі становить менше третини від тієї суми, яку за неї заплатив американський мільярдер Ілон Маск.

Наприкінці 2023 року соцмережа Х включила запуск P2P-платежів до переліку планів на 2024 рік, а також анонсувала більш активне застосування штучного інтелекту для покращення пошуку, видачі повідомлень, адресності реклами та підвищення рівня розуміння клієнтів.

Серед основних досягнень 2023 року компанія, зокрема, назвала "свободу слова як основну цінність платформи" з новою стратегією модерації контенту для її підтримки та орієнтацію на відео: за статистикою соцмережі, люди дивляться відео у 8 з 10 сесій, а також запуск аудіо- та відеодзвінків та нового пошукового помічника Grok зі штучним інтелектом, розробленого компанією xAI.

Уточнюється, що в межах інвестицій у творців контенту менш як протягом року компанія заплатила понад 80 тис. авторів через програму розподілу доходів від реклами.

До того Єврокомісія назвала соцмережу Ілона Маска найбільшим каналом поширення російської дезінформації.