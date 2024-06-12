Державна "Укртранснафта" сплатила рекордні в історії дивіденди
Оператор нафтопроводів України компанія "Укртранснафта" сплатила 5,29 мільярда гривень дивідендів своєму акціонеру – НАК "Нафтогаз України" за результатами роботи у 2023 році.
Ця сума є рекордною за увесь час діяльності, повідомляє пресслужба "Укртранснафти".
В компанії додали, що у 2023 році чистий прибуток "Укртранснафти" зріс на 40% – до 5,6 млрд грн.
Як повідомлялося, "Укртранснафта" транспортує російську нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба" на замовлення споживачів у Словаччині, Угорщині та Чехії.
Під час повномасштабної війни "Укртранснафта" декілька разів підвищувала тарифи на транзит російської нафти, вони зафіксовані у євро.
Зростання тарифу в напрямку Словаччини, Угорщини й Чехії пояснюється видатками на відновлення нафтотранспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
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