Державна "Укртранснафта" сплатила рекордні в історії дивіденди

Оператор нафтопроводів України компанія "Укртранснафта" сплатила 5,29 мільярда гривень дивідендів своєму акціонеру – НАК "Нафтогаз України" за результатами роботи у 2023 році.

Ця сума є рекордною за увесь час діяльності, повідомляє пресслужба "Укртранснафти".

В компанії додали, що у 2023 році чистий прибуток "Укртранснафти" зріс на 40% – до 5,6 млрд грн.

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Як повідомлялося, "Укртранснафта" транспортує російську нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба" на замовлення споживачів у Словаччині, Угорщині та Чехії.

Під час повномасштабної війни "Укртранснафта" декілька разів підвищувала тарифи на транзит російської нафти, вони зафіксовані у євро.

Зростання тарифу в напрямку Словаччини, Угорщини й Чехії пояснюється видатками на відновлення нафтотранспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.