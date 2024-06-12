"Укрзалізниця" позичить ще 300 мільйонів євро на закупівлю електровозів

"Укрзалізниця" домовилася з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про залучення додаткової позики у розмірі до 300 млн євро на закупівлю вантажних електровозів.

Відповідний меморандум між "Укрзалізницею", ЄБРР та Мінінфраструктури підписали під час Конференції з відновлення України у Берліні, повдіомляє пресслужба залізничної компанії.

Також сторони домовилися провести передінвестиційний технічний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз проєкту.

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Як повідомлялося, у рамках проєкту Світового банку "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)" та за допомогою фінансування ЄБРР "Укрзалізниця" планує придбати до 80 сучасних потужних електровозів.

Відповідний тендер вже оголошено на порталі ЄБРР. Переможець, окрім постачання локомотивів, має створити на території України умови для обслуговування та гарантійного ремонту нового тягового рухомого складу.