За найгіршого сценарію взимку в Україні не буде світла та тепла до 20 годин, – BBC
Якщо ворог продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, то за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.
Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК, передає BBC.
Зазначається, що в разі подальших атак по українських електростанціях, у найгіршому випадку, з настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення.
Як пише видання, частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.
"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", – додала директорка з комунікацій національної енергетичної компанії "Укренерго" Марія Цатурян.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.
За даними "Укренерго", проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт вже готові реалізовувати приватні компанії.
Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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(за 1 КВт⋅год) https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/
Отака ваша "логіка".
Середня заробітна плата у різних країнах світу
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/europe/
Середня зарплата в Україні у січні 2022 склала 14577 грн.
Відповідно до даних сайтів з вакансіями, у Німеччині українці можуть розраховувати на 42-110 тисяч гривень за місяць роботи.
Середня зарплатня у країнах, що входять до "єврозони"
12.2022 - 2066,00 EUR (Євро)за місяць
еквівалент:2216,20 USD (доларів США)
80472,77 UAH (українських гривень)
помічниця офіціанта під час подачі сніданків у готелі може отримувати до 50 тисяч гривень на місяць (від неї вимагають елементарного знання німецької, пропонують 8-годинний робочий день, працювати 5 днів на тиждень і проживати в готелі за 150 євро); пакувальник одягу - до 80 тисяч гривень (робота для осіб віком до 35 років, пропонують 8-10-годинний робочий день, 1-2 вихідні на тиждень, житло); працівник продуктового складу хлібобулочних виробів - до 55 тисяч гривень (є вікові обмеження - до 35 років); працівник складу Coca-Cola - до 72,5 тисяч гривень (беруть осіб віком до 58 років, забезпечують їдою, житлом, пропонують 8-12-годинний робочий день, працювати 6 днів на тиждень);
різноробочі - 50 тисяч гривень (8-годинний робочий день, забезпечують житлом і транспортуванням до місця роботи); оператор-наладник фрезерних і токарних верстатів - 90-110 тисяч гривень (беруть тільки людей з відповідним досвідом і кваліфікацією); забійник-м'ясник - 59,4 тисячі гривень (вимагають диплом відповідної кваліфікації, бажане знання німецької); водій-міжнародник - 64 тисячі гривень (вік - до 55 років, треба мати права категорій С і Е, АДР); медсестра - 42-56 тисяч гривень (вимагають медичної освіти і досвіду роботи в медустанові, хорошого знання німецької на рівні B2/B1 чи, навіть, A2).
А галущенко дуже досвідчена в таких питаннях особа, яка має довіру Самого.
https://www.facebook.com/groups/315349415801287/permalink/1391128591556692/?mibextid=TrneLp&rdid=6ajG0J7YaRRR7iZr&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FZF3gvZRdz8vu6WAH%2F%3Fmibextid%3DTrneLp
все буде Укрїна і українці в своїй рідній ненці 🙂
Это *****!
Может выдать фанатам ЗЮ шерстяные куфайки а всем остальным желающим эбонитовые палочки!!! Ударим креативом по темноте и без-лидорству ! Быть стране со светом
Цікаво, що ВВС пов'язує світло і тепло. У нас невелика котельня на район. У зиму 22-23 року синхронно з відключенням світла відключала подачу тепла. Самі комунальники палець о палець не вдарили. Дочекалися від заграниці гуманітарного генератора. Настала зима 23-24 року. Добре що мало обстрілювали. Але як тільки зробили масований обстріл під Новий рік - відключили світло і синхронно відключили тепло. Чи вони дебіли, чи вони той генератор тільки для себе використовують?
За базові станції мовчу. Їм Кабмін постановив мати автономне енергозабезпечення на 72 години. А вони як відключалися без світла, так і відключаються.
А як люди виживають у будинках з електроплитами? Питаю, бо вимушений у такий переїхати. З газом набагато веселіше. Там нема якихось преференцій по відключенню? Але про що це я? Хто у нас про такі дрібниці коли дбав?