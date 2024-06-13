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Новини
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За найгіршого сценарію взимку в Україні не буде світла та тепла до 20 годин, – BBC

електроенергія,світло

Якщо ворог продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, то за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин.

Про це повідомили в енергетичній компанії ДТЕК, передає BBC.

Зазначається, що в разі подальших атак по українських електростанціях, у найгіршому випадку, з настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення.

Як пише видання, частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", – додала директорка з комунікацій національної енергетичної компанії "Укренерго" Марія Цатурян.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

За даними "Укренерго", проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт вже готові реалізовувати приватні компанії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4248) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+20
За Порошенка настав безвіз, за вироку " мутрого наріту" - безгаз, безсвіт, безжиття(((
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13.06.2024 09:55
+12
Ага, влітку 3-го червня 15 годин не було світла. То все куколди, так, зебуїне?
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13.06.2024 10:09
+9
будь ласка поряд мінімальну та середню зарплату в Європі в різних валютах на 13.06.2024
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13.06.2024 10:01
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Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 13.06.2024
(за 1 КВт⋅год) https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/
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13.06.2024 09:52 Відповісти
будь ласка поряд мінімальну та середню зарплату в Європі в різних валютах на 13.06.2024
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13.06.2024 10:01 Відповісти
Якщо українська ЗП менша, то і китайський або німецький трансформатор буде дешевший? Це що за логіка?
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13.06.2024 10:05 Відповісти
Хто платить за енергію,китайський трансформатор чи ви,пане Ахмед Хуній?Мабуть ви від рускої хуни Ахмед...
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13.06.2024 11:00 Відповісти
Типове запитання ходячого шлунка.
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13.06.2024 11:04 Відповісти
Якщо у людини немає 10 гривень, то давайте вимагати у неї 20.
Отака ваша "логіка".
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13.06.2024 11:00 Відповісти
Большинство стоимости это всегда зарплаты. Но у нас низкие зарплаты - оттого разница просто идет в карман той мафии которая всем владеет.
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13.06.2024 16:21 Відповісти
Вот все техники, диспетчеры - их зарплаты это большая часть стоимости на Западе. А теперь сравни их с нашими зарплатами, которые в десять раз меньше.
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13.06.2024 16:22 Відповісти
Середня зарплата в Європї
Середня заробітна плата у різних країнах світу
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/world/europe/

Середня зарплата в Україні у січні 2022 склала 14577 грн.
Відповідно до даних сайтів з вакансіями, у Німеччині українці можуть розраховувати на 42-110 тисяч гривень за місяць роботи.

Середня зарплатня у країнах, що входять до "єврозони"
12.2022 - 2066,00 EUR (Євро)за місяць
еквівалент:2216,20 USD (доларів США)

80472,77 UAH (українських гривень)

помічниця офіціанта під час подачі сніданків у готелі може отримувати до 50 тисяч гривень на місяць (від неї вимагають елементарного знання німецької, пропонують 8-годинний робочий день, працювати 5 днів на тиждень і проживати в готелі за 150 євро); пакувальник одягу - до 80 тисяч гривень (робота для осіб віком до 35 років, пропонують 8-10-годинний робочий день, 1-2 вихідні на тиждень, житло); працівник продуктового складу хлібобулочних виробів - до 55 тисяч гривень (є вікові обмеження - до 35 років); працівник складу Coca-Cola - до 72,5 тисяч гривень (беруть осіб віком до 58 років, забезпечують їдою, житлом, пропонують 8-12-годинний робочий день, працювати 6 днів на тиждень);

різноробочі - 50 тисяч гривень (8-годинний робочий день, забезпечують житлом і транспортуванням до місця роботи); оператор-наладник фрезерних і токарних верстатів - 90-110 тисяч гривень (беруть тільки людей з відповідним досвідом і кваліфікацією); забійник-м'ясник - 59,4 тисячі гривень (вимагають диплом відповідної кваліфікації, бажане знання німецької); водій-міжнародник - 64 тисячі гривень (вік - до 55 років, треба мати права категорій С і Е, АДР); медсестра - 42-56 тисяч гривень (вимагають медичної освіти і досвіду роботи в медустанові, хорошого знання німецької на рівні B2/B1 чи, навіть, A2).
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13.06.2024 13:09 Відповісти
Тоді постає питання - навіщо нам стільки енергетиків???
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13.06.2024 09:52 Відповісти
Чи думають в кабінеті міністрів як вирішити проблему ? чи за це мають думати лише західні партнери ,а ОП і КМ тут ні при чому ?
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13.06.2024 09:54 Відповісти
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13.06.2024 10:02 Відповісти
Якщо досі тримають галущенка, то ніхто нічого врішувати не збирається.
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13.06.2024 10:06 Відповісти
Як так не збираються? Бабло само себе не вкраде і по офшорах не розпихає.
А галущенко дуже досвідчена в таких питаннях особа, яка має довіру Самого.
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13.06.2024 10:35 Відповісти
За Порошенка настав безвіз, за вироку " мутрого наріту" - безгаз, безсвіт, безжиття(((
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13.06.2024 09:55 Відповісти
А в інший час гудітиме гудок? Ну от навіщо розносити цю срань детеківську?
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13.06.2024 09:56 Відповісти
ІПСО?)))
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13.06.2024 09:57 Відповісти
За такого сценарію Зеленим щурам шиї скрутимо.
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13.06.2024 10:00 Відповісти
не скрутити...обмороженими кінцівки замало що можливо зробити....
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13.06.2024 10:03 Відповісти
Ніфіга, всі смєтуни кудись поділися, про борщовий набір і "вбитого брата" Порошенком забули, сидять, радіють зе-тарифам і д.очать по фейсбукам, що "все це ІПСО путінське".
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13.06.2024 10:40 Відповісти
Вилажили, розповідали, як на війні збагатився Просто не почули, раділи дуже голосно платіжкам і новим висерам найвеличнійшого
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13.06.2024 12:12 Відповісти
Якщо за відкриту держзраду і де факто здачу країни, за внутрішній геноцид не скрутили,то вже й не скрутите. Гундос буде ******* про потужність і незламність, а стадо бекатиме в стойлі. Зима 22-23 року це вже показала, коли людисиділи по 18 годин без світла. І де? І що?
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13.06.2024 10:50 Відповісти
Спрчатку розберемося з кремлівськими вошами, а потім з їхніми щурами.
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13.06.2024 12:19 Відповісти
Цю проблему та інші треба вирішувати "малими кроками" - переносити конкретну допомогу на регіони. Комісія від ЕС формує запити від регіонів та на них відділяє допомогу.
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13.06.2024 10:00 Відповісти
ОП протидіє таким спробам. Жодне євро не повинно пройти повз зелені лапки
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13.06.2024 10:37 Відповісти
В Єс чи G7 є достатньо аргументів чи методів вплинути на ситуацію. Тут питання не політиці, а практичне - Кабмін фізично не може вести одночасно кілька-десятків проектів, справа в структурі влади від "реформ", ще від 2014.
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13.06.2024 10:54 Відповісти
уже третий год от кукодов западных печатных такие апокалиптические прогнозы читаю, и ничего полки магазинов полные,кафе,рестораны,бассейны работают,эти чудики наверное и дупля не отбивают и на 10% как тут живут и что реально происходит.
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13.06.2024 10:04 Відповісти
Ага, влітку 3-го червня 15 годин не було світла. То все куколди, так, зебуїне?
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13.06.2024 10:09 Відповісти
можна вас запитати ким ви працюєте? І чи не могли би сказати де проживаєте?
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13.06.2024 10:57 Відповісти
мені сказали що в Миколаїві продуктові пусті. Не знаю, чи правда
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14.06.2024 01:30 Відповісти
А є ознаки того,що москалі зменшать інтенсивність?((Жодна ППО в світі не здатна працювати на 100%.При щоденних атаках,якщо по 1 дронові,це "найкращому випадку,долітає до якогось об'єкта,можна порахувати скільки днів до зими(((А скільки годин без світла будуть окуповані та прикордонні рашиські,хоча б,території при такому темпі ЗСУ?
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13.06.2024 10:08 Відповісти
прив'язати зарплате енергетиків , до забезпечення населення України електроенергією.Народ України світла не має по де-кілька годин на добу ,а топ менеджери енергокомпаній ,із підвищених шкірних тарифів для народу.як отримували мільйонні зарплати .так і отримують.Немає в українців світла,немає зарплатні
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13.06.2024 10:41 Відповісти
Тоді хай зелена підарасня, яка таке допустила,сама сидить у своїй "країні мрій", усі інші - на вихід, бо гірше вже точно не буде. Другий варіант - спочатку порозвішувати зелену дрисню на каштанах,атолі вже на вихід. Здихати в темряві і холоді - на з*й.
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13.06.2024 10:47 Відповісти
А починалось все ось так:
https://www.facebook.com/groups/315349415801287/permalink/1391128591556692/?mibextid=TrneLp&rdid=6ajG0J7YaRRR7iZr&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FZF3gvZRdz8vu6WAH%2F%3Fmibextid%3DTrneLp
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13.06.2024 10:55 Відповісти
Хоча ні, розпочалось все в квітні 19-го...
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13.06.2024 11:00 Відповісти
Раніше. Коли Гундосий Підар виліз поздоровляти людей з Новим Роком, як майбутній президент, і стадо радісно його підтримало.
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13.06.2024 15:19 Відповісти
при поганому сценарію для жителів більшості багатоповерхівок взимку електроенергії та тепла не буде ніколи. а при найгіршому не буде й потреби
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13.06.2024 11:39 Відповісти
чого це? у нас купили генератор, так що опалення ліфти і вода будуть
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14.06.2024 01:31 Відповісти
Досить украінців лякати , так як ми налякані вкрай , тому
все буде Укрїна і українці в своїй рідній ненці 🙂
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13.06.2024 11:48 Відповісти
А де мільярд бубоватт?
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13.06.2024 11:50 Відповісти
В Бубозазеркалье
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13.06.2024 12:14 Відповісти
Без электричества не смогут смотреть марафон Лидора. Мотивационные спичи .
Это *****!
Может выдать фанатам ЗЮ шерстяные куфайки а всем остальным желающим эбонитовые палочки!!! Ударим креативом по темноте и без-лидорству ! Быть стране со светом
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13.06.2024 12:13 Відповісти
За найгіршого сценарію взимку в Україні не буде світла та тепла до 20 годин, - BBC Джерело: https://biz.censor.net/n3494366
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13.06.2024 12:58 Відповісти
Може за найкращого сценарію не буде світла і тепла до 20 годин?

Цікаво, що ВВС пов'язує світло і тепло. У нас невелика котельня на район. У зиму 22-23 року синхронно з відключенням світла відключала подачу тепла. Самі комунальники палець о палець не вдарили. Дочекалися від заграниці гуманітарного генератора. Настала зима 23-24 року. Добре що мало обстрілювали. Але як тільки зробили масований обстріл під Новий рік - відключили світло і синхронно відключили тепло. Чи вони дебіли, чи вони той генератор тільки для себе використовують?

За базові станції мовчу. Їм Кабмін постановив мати автономне енергозабезпечення на 72 години. А вони як відключалися без світла, так і відключаються.

А як люди виживають у будинках з електроплитами? Питаю, бо вимушений у такий переїхати. З газом набагато веселіше. Там нема якихось преференцій по відключенню? Але про що це я? Хто у нас про такі дрібниці коли дбав?
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13.06.2024 18:24 Відповісти
у нас теж саме. Але на генераторі опалення подавалося
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14.06.2024 01:33 Відповісти

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