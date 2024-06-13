Унаслідок негоди в Україні фіксують знеструмлення у шести областях

Станом на ранок 13 червня, через погодні умови знеструмлені 173 населені пункти у шести областях.

Про це повідомляє прессллужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, відключення є у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Водночас з інших причин без енергоживлення 465 населених пунктів. Так, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Як додали в компанії, упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 27 671 МВт-год.

Нагадаємо, сьогодні по всій території України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00.

Як повідомлялося, у середу, 12 червня, "Укренерго" прогнозувало обмеження електропостачання з 14:00 до 23:00, але згодом їх початок відклали до 19:00. Скорочення періоду вимкнень компанія пояснила знеструмленням значної кількості споживачів унаслідок негоди.