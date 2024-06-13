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Новини
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"Київтеплоенерго" придбає 15 австрійських міні-ТЕЦ на 1,1 мільярда гривень

Міні-ТЕЦ KTS Engineering

КП "Київтеплоенерго" провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт.

За даними Prozorro, переможцем торгів 10 червня стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., передає liga.net.

Ця компанія є авторизованим дистриб'ютором газових двигунів Jenbacher від австрійського виробника INNIO.

"Київтеплоенерго" придбає у неї дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

Товар мають поставити до 31 грудня 2025 року, вартість угоди становить 1,13 млрд грн.

Директоркою KTS Engineering s.r.o. є Дарина Вайнагій із Братислави. Компанією володіє Павло Савенко з Києва.

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Що таке міні-ТЕЦ

Міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) – це невелика енергетична установка, яка використовується для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання.

На відміну від великих ТЕЦ, міні-ТЕЦ установлюють ближче до споживачів через те, що вони мають меншу потужність. Міні-ТЕЦ зазвичай використовуються для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, комунальних об'єктів, підприємств і житлових комплексів.

Автор: 

ТЕЦ (353) електроенергія (4248) Київтеплоенерго (185)


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Топ коментарі
+8
Зелені менеджери 14 поставлять в Кончі-Заспі і Козині, одну скиздять.
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13.06.2024 11:46
+7
Готовят Кончу-Заспу и прилегающие элитные районы к зиме.
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13.06.2024 11:56
+5
Напряму у виробника купити релігія у казнокрадів не дозволяє, обов'язково потрібна фірма прокладка.
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13.06.2024 12:02
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Зелені менеджери 14 поставлять в Кончі-Заспі і Козині, одну скиздять.
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13.06.2024 11:46 Відповісти
...Зелені менеджери 1 поставлять в Кончі-Заспі і Козині, а 14 скиздять
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13.06.2024 12:15 Відповісти
Козин відноситься до облєнерго.
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13.06.2024 12:17 Відповісти
хоть шо то толковое сподобились,давно надо было расскидать эту енергетику по местам не в дном месте генерировать.
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13.06.2024 11:47 Відповісти
А як би ти гідростанцію розкидував потурбінно?
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13.06.2024 11:51 Відповісти
Брякнув? А тепер подумай ?
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13.06.2024 12:18 Відповісти
А тепер просвіти що хотів сказати мені.
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13.06.2024 12:27 Відповісти
Умовив.
Пояснюю для " особо одарєнніх"
Під терміном " розсередження енергетики" не мають на увазі " перетаскування турбін" гідростанцій" .
Є багато можливостей збудувати міні теплоЕС, не перестаскуючи " турбіни гідроелекторостанцій"
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13.06.2024 12:35 Відповісти
Якщо ти такий тупий та сприймаєш вирази дослівно, то пояснення мені підходить. Але мова йшла про ,,давно потрібно було роззосередить генерацію,, у розумінні що ще з початком війни. Але генерація будувалась десятиліття до цього і не розраховувалася на ******* воєнні реалії. Тому за два роки війни ,,вилучити турбіни,, з гребель чи ТЕЦ та розіпхати їх під кожну хату не є реальним. Потрібні знову десятиріччя щоб вибудувати систему генерації малими потужностями але великою їх кількістю по всій території країни.
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13.06.2024 12:44 Відповісти
Міша, крім тебе про " вилучання турбін із гідростанцій" ніхто й не писав
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13.06.2024 13:13 Відповісти
Крім тебе ніхто й не доставав мене за це. Хіба не дивно?
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13.06.2024 13:44 Відповісти
Готовят Кончу-Заспу и прилегающие элитные районы к зиме.
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13.06.2024 11:56 Відповісти
там еще лет 20 назад такие стояли,так ********* про кончзаспу не уместны)
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13.06.2024 12:00 Відповісти
Так нових будинків нафігували, нові містечка котеджні, басейни, бомбосховища - потреби зросли)
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13.06.2024 12:26 Відповісти
Київтеплрєнерго не постачає електику і тепло в Кончу- Заспу.там інші бізнємєни руки на електриці гріють.
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13.06.2024 12:20 Відповісти
Розміщуйте біля хатинок зелених лідорів та 5-6 менеджерів віслюка.
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13.06.2024 11:59 Відповісти
Напряму у виробника купити релігія у казнокрадів не дозволяє, обов'язково потрібна фірма прокладка.
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13.06.2024 12:02 Відповісти
Это ж традиция.
"Надежный поставщик "
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13.06.2024 12:09 Відповісти
поставка 31 грудня пізнувато. Якщо ще монтаж/наладка то це ще пізніше зможуть можуть запрацювати.
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13.06.2024 12:04 Відповісти
Розумію, що дизелі потрібно ще збудувати
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13.06.2024 12:10 Відповісти
31 грудня 2025 (!) року. Це через півтора роки. Тоді може вже й не ************, бо цю зиму ніхто не переживе
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13.06.2024 12:12 Відповісти
Зебіл, зав'язуй бухать
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13.06.2024 12:21 Відповісти
Так і не зрозумів на якому паливі вони працюють, вугілля, газ?
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13.06.2024 12:29 Відповісти
Ярчайшее подтверждение того, что с конца 2022 г., когда орки начали уничтожать нашу энергетику, власти не сделали в энергетике никуя. Теперь начинают просыпаться. Поставки - 31 декабря 2025 г. + пусконаладочные работы, т.е. к середине 2025 г. эти электростанции дадут первое электричество.
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13.06.2024 12:30 Відповісти
Для Київа потрібно сотні таких, він потребує до 2-2,5 Гігават електроенергії
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13.06.2024 12:35 Відповісти
Кличко як завжди або нічого не знав або втомився.)
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13.06.2024 12:49 Відповісти
А як це вплине на процес тарифоутворення для країни в цілому? Тарифи збільшаться втричі чи лише вдвічі при незмінному розмірі зарплат і пенсій?
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13.06.2024 15:12 Відповісти

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