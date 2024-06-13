"Київтеплоенерго" придбає 15 австрійських міні-ТЕЦ на 1,1 мільярда гривень

КП "Київтеплоенерго" провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт.

За даними Prozorro, переможцем торгів 10 червня стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o., передає liga.net.

Ця компанія є авторизованим дистриб'ютором газових двигунів Jenbacher від австрійського виробника INNIO.

"Київтеплоенерго" придбає у неї дев'ять когенераційних установок на 4500 кВт (Jenbacher JMS 624 GS-N.L.) і шість установок на 3333 кВт (Jenbacher JMS 620 GS-N.L.).

Товар мають поставити до 31 грудня 2025 року, вартість угоди становить 1,13 млрд грн.

Директоркою KTS Engineering s.r.o. є Дарина Вайнагій із Братислави. Компанією володіє Павло Савенко з Києва.

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Що таке міні-ТЕЦ

Міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) – це невелика енергетична установка, яка використовується для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання.

На відміну від великих ТЕЦ, міні-ТЕЦ установлюють ближче до споживачів через те, що вони мають меншу потужність. Міні-ТЕЦ зазвичай використовуються для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, комунальних об'єктів, підприємств і житлових комплексів.