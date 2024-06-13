Уряд виділив Харкову 2,5 мільярда гривень на відновлення енергосистеми

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 2,5 млрд грн підтримки Харкову та Харківській області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло", – пояснив голова уряду.

За словами Шмигаля, на центральному рівні продовжуються активні заходи з децентралізації енергосистеми.

"В основі цього плану два принципи. Перший – це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий – це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання", – додав прем’єр.

Як повідомлялося, у Харкові хочуть збудувати підземне місто. Вартість проєкту оцінили у 225 мільйонів євро.