Гривня знову рекордно впала: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 14 червня, на рівні 40,6908 грн/$, порівняно із 40,4441 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 3 червня, коли курс гривні опускався до 40,5373 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 35 копійок – до 43,8850 грн за євро. 3 червня він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.