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Новини
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Гривня знову рекордно впала: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

валюта

Курс гривні впав до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 14 червня, на рівні 40,6908 грн/$, порівняно із 40,4441 грн/$ у четвер. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 3 червня, коли курс гривні опускався до 40,5373 грн/$.

Офіційний курс гривні до долара США на 14 червня 2024 року

Водночас курс гривні до євро знизився на 35 копійок – до 43,8850 грн за євро. 3 червня він теж опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Читайте також: Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2178) гривня (1549) курс (1504) НБУ (9301) обмін валюти (706)


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Топ коментарі
+12
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.

Оце сходив Вова Квартальний в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни!
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13.06.2024 16:00
+11
Курс гривні регулюється за схемою упав - віджався!
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13.06.2024 16:01
+10
Так не дарма ж він мотається в Саудівську Аравію - треба ж десь кошти заховати
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13.06.2024 15:57
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Очевидно, що зільонский з єрмаком збираються зливати воду ...
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13.06.2024 15:53 Відповісти
Так не дарма ж він мотається в Саудівську Аравію - треба ж десь кошти заховати
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13.06.2024 15:57 Відповісти
А ще, пишуть що зе! придбав казино на Кіпрі..

ІПСО?))
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13.06.2024 16:06 Відповісти
А вы побольше мобилизуйте и главное - блокируйте банковские счета ухилянтам. Так получится быстрее добить банковскую систему Украины.
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13.06.2024 16:00 Відповісти
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.

Оце сходив Вова Квартальний в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни!
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13.06.2024 16:00 Відповісти
Курс гривні регулюється за схемою упав - віджався!
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13.06.2024 16:01 Відповісти
Допоки дєрьмаківська шобла не поїхала в США "за допомогою" у кінці минулого року, то все було нормально, а потім "шось сі стало", дєрьмак вдруге поїхав до США і оп-па! Затримка з виділенням 61млрд від США і танець доляра...

Нагадайте-но мені автора фрази: "Казали, що при Зеленському буде війна, долар по 40... І шо? І де?", бо щось забув
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13.06.2024 16:02 Відповісти
Це кодло взяло Україну в заручники, і вже в наглу вимагає гроші від заходу, мол не дасте ми ще фронт обвалимо, США та ЄС не зрозуміло що з шулєрами грати чесно не вийде бо програєшь!!!!! Що в США нема таких спеціалістів, є 1000 відсотків, а чого тормозимо не зрозуміло
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13.06.2024 16:13 Відповісти
Та зробіть вже курс 1$=73 - виборці про це мріяли
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13.06.2024 16:04 Відповісти
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13.06.2024 16:05 Відповісти
Гривня падає, того що підняли ціну на електроенергію, що призведе до поступового подорожчання та інфляції, під'йом ціни на електроенергію це економічна диверсія!!!!!
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13.06.2024 16:08 Відповісти
Что то здается мне,что банда начала потыхеньку конвертировать бабосы и тихонько выводить их из страны...Бизнес лежит пластом...Какой такой спрос-перекос??Ситуация точь-в точь как перед бегством Яныка....А потом,обнаружится к зиме,что не смотря на миллиардную помощь,резервов нет...Как в кино,кто помнит- "У пана атамана,немае золотого запасу и хлопцы стали разбегаться в разные стороны.Если так дальше пойдет-я тоже разбегусь в разные стороны"
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13.06.2024 16:54 Відповісти
Це скільки ж гуманітарної допомоги дійшло до кінцевого споживача????
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13.06.2024 17:59 Відповісти
Спитайте у 5-6 ефективних менеджерів, та їх топ- менеджера
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13.06.2024 20:20 Відповісти
1$=60грн. дуже скоро
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14.06.2024 08:50 Відповісти

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