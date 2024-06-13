Наслідки ударів росіян по енергосистемі: Україна витратить на імпорт електроенергії $800 мільйонів
Через дефіцит в енергосистемі після ракетних атак росіян по енергетиці, у 2024 році Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає ЕП.
"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні – 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок. Відповідно до нашого квітневого прогнозу, ми очікуємо, що імпорт електроенергії вартуватиме нам цього року близько $800 млн", – сказав Ніколайчук.
Він зауважив, що у червні ситуація з імпортом може бути складнішою через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях
"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", – додав Ніколайчук.
Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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Судячи з постійних публікацій про енергетику у нас з липня буде по 7.8, з серпня по 10..
Ми що, його безкоштовно отримуємо?!... А давайте здогадуємося, скільки накинули " для народу" через обленерго?!...
До речі, а по якій ціні, можна поцікавитися?!...
США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, - спецпредставниця Пріцкер Джерело: https://biz.censor.net/n3494084
Як дивно співпадає сума, що там про тарифи?
То може нові високовольтні ЛЕП з ЄС негайно тягнути?
Чи в нас дохєра бабла і на те, і на те?
Уряд виділив 1,5 млрд гривнь для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС
Що буде взимку?
Ті що мали це зробити зараз рекламують генератори.