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Новини
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Наслідки ударів росіян по енергосистемі: Україна витратить на імпорт електроенергії $800 мільйонів

електроенергія

Через дефіцит в енергосистемі після ракетних атак росіян по енергетиці, у 2024 році Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає ЕП.

"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні – 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок. Відповідно до нашого квітневого прогнозу, ми очікуємо, що імпорт електроенергії вартуватиме нам цього року близько $800 млн", – сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що у червні ситуація з імпортом може бути складнішою через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях

"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", – додав Ніколайчук.

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Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

імпорт (2330) НБУ (9301) електроенергія (4249)


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Топ коментарі
+17
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13.06.2024 17:56
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Дурниці, у нас приЗедент ГігаВати ротом виробляє...
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13.06.2024 17:55
+9
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13.06.2024 18:03
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Дурниці, у нас приЗедент ГігаВати ротом виробляє...
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13.06.2024 17:55 Відповісти
Ага, тільки воно обіцяло у червні не піднімати більше))

Судячи з постійних публікацій про енергетику у нас з липня буде по 7.8, з серпня по 10..
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13.06.2024 17:57 Відповісти
А закрити машинні зали півметрової товщини бетонними укриттями,з нормальним армуванням коштувало б в рази менше.Може десь і пробили б,щось там пошкодили б,але це вже таке.А тепер просто космічні збитки
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13.06.2024 18:31 Відповісти
(уточнення)...ГиГиВати...
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13.06.2024 18:03 Відповісти
Україна витратила..., а хто заробив?!...
Ми що, його безкоштовно отримуємо?!... А давайте здогадуємося, скільки накинули " для народу" через обленерго?!...
До речі, а по якій ціні, можна поцікавитися?!...
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13.06.2024 18:06 Відповісти
цікаво інше. З якого часу банкір став електриком???
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13.06.2024 18:10 Відповісти
У такі часи живемо...
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13.06.2024 18:18 Відповісти
Україна? "Реформатори" звідки у вас гроші?

США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, - спецпредставниця Пріцкер Джерело: https://biz.censor.net/n3494084

Як дивно співпадає сума, що там про тарифи?
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13.06.2024 17:56 Відповісти
Цільове призначення від Пріцкер теж співпадає за метою витрат..."здається" шмигалю з галущенко на не зручні запитання відповідати не має чим.
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13.06.2024 18:30 Відповісти
Цікаво, що з такими "рехформами" будуть робити на Заході - піднімуть скандал в ЗМІ із вимогою від оф. осіб відставки уряду чи промовчать?
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13.06.2024 18:45 Відповісти
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13.06.2024 17:56 Відповісти
нове погоняло))
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13.06.2024 17:59 Відповісти
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13.06.2024 18:03 Відповісти
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13.06.2024 18:05 Відповісти
То дєбіли з Кабміну Шмаркаля вже виділили купу грошей на "відновлення Трипільської ТЕС".
То може нові високовольтні ЛЕП з ЄС негайно тягнути?

Чи в нас дохєра бабла і на те, і на те?
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13.06.2024 17:57 Відповісти
17 травня 2024, 13:13
Уряд виділив 1,5 млрд гривнь для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС
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13.06.2024 17:58 Відповісти
Скільки генераторів можна придбати за ці гроші?
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13.06.2024 18:34 Відповісти
... Щоб кацапи її знову розбили в хлам, і ніхто не запитав - а відновили її чи ні, і куди поділися гроші? Гарнюня схема
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13.06.2024 18:42 Відповісти
Ви на кого клаву відчинили, рудого гудка, котрому із його фондом половина кацапомовних дифірамби читає чи бородату фею лідора вЗесвіту криворагульства, що "сидить" як політичний опонент вАмериканського судочинства?
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13.06.2024 18:07 Відповісти
Потужні ********** не збідніють, бо платитиме за все вкраїнчик, якого ********** назвуть незламним...
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13.06.2024 18:03 Відповісти
Україна витратить, а заробить ахметка
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13.06.2024 18:09 Відповісти
Юля каже, що ринкова ціна кіловату сьогодні коштує Одну гривню(навіть трохи меньше)
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13.06.2024 18:30 Відповісти
Ой,пане Йване,Йулю тільки не треба з комори діставати,вана вже газу нам нагазувала 15 років тому,по ціні в півтора рази вищою ніж в Європі.Надзвичайно вигідний контракт,гі гі гі!!!І,найгірше в цій історії,бери 50 мільярдів м3,або плати навіть якщо й не береш.Так що,сидіть тихо з нею!
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13.06.2024 18:35 Відповісти
Не хочу сперечатись про Юлю, бо її діяльність забріхана-перебріхана. Головне, що ми маємо те, що маємо. Юлю ми не маємо
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13.06.2024 18:43 Відповісти
Та що Ви за упоротий як кацап,їм теж нічого не докажеш.Я ж про факти,а не про особисте бачення
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13.06.2024 18:48 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko
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13.06.2024 19:20 Відповісти
Ага,така дбайлива,що якби команда Коболєва не виграла в Стокгольмі суд з газпромом,то ми б втратили біля 80 мільярдів доларів!А так,ми кацапів змогли нагнути на кілька мільярдів доларів!!!
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13.06.2024 19:46 Відповісти
Пан тільки назву статті прочитав. Кобалєв виграл суд по Юліному контракту! Без цього контракту Стокгольм навіть не почав розгляд
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13.06.2024 22:02 Відповісти
ти придурок, але й сам це давно знаєш.
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14.06.2024 01:49 Відповісти
Ви реально пане Йване якийсь трохи тойво.Звичайно що якщо б Йуля не підписала кабальний договір,то нічого було б розглядати!Капітан очевидність!
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14.06.2024 06:46 Відповісти
так ось що ТЮлька в еміратах робила, енергетику вивчала та ядрену фізику всмоктувала? Скоро бігатиме в шоломі із кусачками на дупі, добре, що такі як ти за неї дбають та зарплату із компенсацією житла вчасно виплачують для голосіння у ВР.
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13.06.2024 18:47 Відповісти
Йуля тигрюля просто хоче хайпу,в високу політику дуже хоче повернутись.Але,попа вутін її теж неслабо за щось таи незримо тримає,тому вана нехай йде на пенсію і сидить тихо.Вона неслабо допомогла приходу до влади яночці,хоча й не хотіла.Просто так завзято перешкоджала Ющенку,що пролетіла і сама,і Ющенко,і вся Україна...
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13.06.2024 19:11 Відповісти
тільки за одну ширку із яникОвощем її мали б списати назавжди, але людська обмеженість не має меж, що й довели 73% ржунів вавививерженців.
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13.06.2024 19:38 Відповісти
Ніякої "ширки" не існувало, а от Меморандум Юща і Янека був реальністю
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13.06.2024 22:04 Відповісти
ТЮльок невиліковний, повісь цю курву на стіні та заціловуй із Шуфричем, Лазаренком чи рогатим Тимошенком.
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14.06.2024 01:47 Відповісти
На ці гроші можна було ПРИДБАТИ майже 30 батарей Хоук фаза 3. Їх тільки в Америці 400 пускових знятих з озброєння. Тобто 70 батарей. У нас стільки критичних енергооб'єктів немає. На скільки писали що знищували ГЕС та ТЕС аеродинамічними засобами ( крилатими ракетами). Хоук це зрк середньої дальності. А ми їх майже не маємо.
Що буде взимку?
Ті що мали це зробити зараз рекламують генератори.
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13.06.2024 19:40 Відповісти

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