Наслідки ударів росіян по енергосистемі: Україна витратить на імпорт електроенергії $800 мільйонів

Через дефіцит в енергосистемі після ракетних атак росіян по енергетиці, у 2024 році Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає ЕП.

"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні – 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок. Відповідно до нашого квітневого прогнозу, ми очікуємо, що імпорт електроенергії вартуватиме нам цього року близько $800 млн", – сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що у червні ситуація з імпортом може бути складнішою через теплішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях

"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", – додав Ніколайчук.

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Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.