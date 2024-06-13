Завтра відключення світла заплановані з 18:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 18:00 до 22:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, а також підприємства, які імпортують 80% електроенергії для власних потреб, обмежувати не планують.

Як повідомлялося, найближчим часом НАЕК "Енергоатом" виведе в ремонт черговий енергоблок однієї з атомних електростанцій. Через це може зрости дефіцит електроенергії.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).