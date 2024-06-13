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Новини
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"Укрнафта" планує збудувати електростанції на 1 гігават, з них близько 100 МВт розпочне – до кінця року

укрнафта

"Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на Конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

"На першому етапі це буде близько 1 ГВт. На цей рік ми бачимо більш оптимістичний і більш реалістичний план розпочати будівництво близько 100 МВт", – сказав Корецький.

Він додав, що "Укрнафта" з цією метою на полях Конференції підписала меморандуми про взаєморозуміння з Siemens Energy і Deutsche Bank, щоб і отримати експертизу й розробити нові проєкти на основі парових і газових турбін для комбінованого виробництва тепла та електроенергії, і залучити фінансування на будівництво газової маневреної генерації.

Водночас директор "Укрнафти" зазначив, що для першого етапу в компанії більш ніж достатньо ліквідності на рахунках, і є підтримка з боку українських банків, тоді як меморандуми з Siemens і Deutsche Bank націлені на наступні паралельні треки з виробництва електроенергії з газу.

На початку червня повідомлялося, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

До того стало відомо, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

Автор: 

газ (7943) будівництво (2227) Укрнафта (855)


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Топ коментарі
+4
Це просто відверта брехня. Державна ПАТ "Укрнафта" просто не може заперечувати брехню зеленського. Бо звільнять. Щоб навіть цей мізер побудувати (100 МВт), нагадаю Зеленський рашці здав рашистам Запорізьку АЕС потужністю 6000 МВт (тобто у 60 разів більшу)... Тільки прєктування встановлення газотурбінних ТЕС це 1 рік... Прєктування щє навіть не розпочиналося.. Треба Газогін вілповідного тиску, треба водогін, треба будівля, потрібні навчені працівники. Нагадаю - на F-16 наші льотчики вчаться вже з 2023 року... А на обслугівування високотехнологічних турбін Siemens треба навчати не меньш 6 місяців. Доречі рашисти в Криму декілька років саме такі турбіни німецькі будували.. можете перевірити. Держава - а саме Зеленський, Єрмак, Укрнафта, кабмін - нам відверто брешуть. Це факт.
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13.06.2024 20:12
+3
Знову брехня. Між меморандуми і експертизою немає виділених грошей, Siemens Energy і Deutsche Bank будуть це робити за власні гроші без гарантій уряду?...яких до кінця року?
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13.06.2024 19:04
+2
"шедевр" - Водночас директор "Укрнафти" зазначив, що для першого етапу в компанії більш ніж достатньо ліквідності на рахунках, і є підтримка з боку українських банків...без проєкту від Siemens Energy? А як воно буде робити - "алє ми шукаємо таланти?)"
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13.06.2024 19:11
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Знову брехня. Між меморандуми і експертизою немає виділених грошей, Siemens Energy і Deutsche Bank будуть це робити за власні гроші без гарантій уряду?...яких до кінця року?
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13.06.2024 19:04 Відповісти
"шедевр" - Водночас директор "Укрнафти" зазначив, що для першого етапу в компанії більш ніж достатньо ліквідності на рахунках, і є підтримка з боку українських банків...без проєкту від Siemens Energy? А як воно буде робити - "алє ми шукаємо таланти?)"
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13.06.2024 19:11 Відповісти
Чия "Укрнафта" ?
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13.06.2024 19:07 Відповісти
Такі да.
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13.06.2024 22:07 Відповісти
Максимальна потужність малої ГТУ для розподіленої генерації 25 МВт. 100 МВт в цьому році це 4 ГТС по 25 МВт, або в рази більше меньшої потужності. В нормальних умовах тільки прєктування підключення займає до 1 року. Потрібен газогін, потрібен водогін для охолодження, потрібна електромережа відповідної потужності - підстанції лінії, потріюен навчений персонал для обслуговування. Те що клоун вова зеленський заявляє - про 1 гігіват розподіленої генерації в цьому році - це з такими ввідними і параметрами брехня. Ми всі це відчуємо вже починаючи с жовтня.
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13.06.2024 19:48 Відповісти
Це просто відверта брехня. Державна ПАТ "Укрнафта" просто не може заперечувати брехню зеленського. Бо звільнять. Щоб навіть цей мізер побудувати (100 МВт), нагадаю Зеленський рашці здав рашистам Запорізьку АЕС потужністю 6000 МВт (тобто у 60 разів більшу)... Тільки прєктування встановлення газотурбінних ТЕС це 1 рік... Прєктування щє навіть не розпочиналося.. Треба Газогін вілповідного тиску, треба водогін, треба будівля, потрібні навчені працівники. Нагадаю - на F-16 наші льотчики вчаться вже з 2023 року... А на обслугівування високотехнологічних турбін Siemens треба навчати не меньш 6 місяців. Доречі рашисти в Криму декілька років саме такі турбіни німецькі будували.. можете перевірити. Держава - а саме Зеленський, Єрмак, Укрнафта, кабмін - нам відверто брешуть. Це факт.
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13.06.2024 20:12 Відповісти
Все можливо. По твоїм аргументам: з газогонами високого та середнього тиску у нас нема проблем, газові електростанції малої потужності - це типові готові пристрої, які не потребують проектування, будівля- це взагалі смішно.
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13.06.2024 23:04 Відповісти
А фраза "Проєктування" вам ні про що не говорить?!
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14.06.2024 16:38 Відповісти
Я що кожен етап повинен розповідати, підключення, наладка, прийомо-сдаточні випробування...?! Вчить будівельні норми та правила і щє багато нормативних документів з водопостачання, водовідведення, газового господарства, електрогосподарства.... може років через 5 зрозумієте про що я пишу.
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14.06.2024 16:41 Відповісти

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