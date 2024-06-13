"Укрнафта" планує збудувати електростанції на 1 гігават, з них близько 100 МВт розпочне – до кінця року

"Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький на Конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

"На першому етапі це буде близько 1 ГВт. На цей рік ми бачимо більш оптимістичний і більш реалістичний план розпочати будівництво близько 100 МВт", – сказав Корецький.

Він додав, що "Укрнафта" з цією метою на полях Конференції підписала меморандуми про взаєморозуміння з Siemens Energy і Deutsche Bank, щоб і отримати експертизу й розробити нові проєкти на основі парових і газових турбін для комбінованого виробництва тепла та електроенергії, і залучити фінансування на будівництво газової маневреної генерації.

Водночас директор "Укрнафти" зазначив, що для першого етапу в компанії більш ніж достатньо ліквідності на рахунках, і є підтримка з боку українських банків, тоді як меморандуми з Siemens і Deutsche Bank націлені на наступні паралельні треки з виробництва електроенергії з газу.

На початку червня повідомлялося, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

До того стало відомо, що "Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.