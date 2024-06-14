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Новини
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Українці стали рідше виїжджати за кордон

паспорт

За перші чотири місяці 2024 року українці перетинали кордон 7,8 млн разів, що на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані прикордонників.

Зазначається, що майже 69 тис. громадян – 1,5% від загальної кількості тих, хто виїхав – не повернулося в країну від початку року.

Водночас у квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало – аж на 56 тисяч.

Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року – тоді не повернулося 62 тисячі українців.

Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. Із них лише 142 тис. залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Утім варто зазначити, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" із початку року перевезло майже 800 тис. пасажирів у міжнародному сполученні. Також компанія очікує влітку пожвавлення попиту на закордонні рейси.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (607) кордон (1133)


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Чогоб то. Незрозуміло
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14.06.2024 13:57 Відповісти
Їдуть менше, але назавжди
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14.06.2024 15:15 Відповісти

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