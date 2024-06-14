Граніт замість міді: Росіяни обдурили китайську держкомпанію на $20 мільйонів, – ЗМІ

Велика китайська державна компанія Wuchan Zhongda Group Co втратила $20 млн через шахрайство російського металургійного заводу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

Зазначається, що державний китайський трейдер сировинних товарів торік придбав 2 тис. тонн обробленої міді у російського металургійного комбінату.

Як зазначає Bloomberg, партія мала прибути до китайського порту ще минулого місяця, однак цього не трапилося. "Водночас метал оформили як значно дешевший граніт, й, вірогідно, доправили у Туреччину, відповідно до даних судноплавної компанії, яка здійснювала транспортування", – пишуть журналісти.

Представники ошуканої компанії відвідали Росію для проведення власного розслідування, але не змогли навіть дізнатися розташування металургійного заводу.

Тепер китайські компанії, стурбовані цим інцидентом, почали проводити внутрішні перевірки власних контрактів із партнерами, додає Bloomberg.

Як повідомлялося, Китай різко підвищив вартість перевезень товарів до Росії та Білорусі. Так, із травня доставка вантажів залізницею подорожчала на $500-800 і більше за контейнер залежно від станції відправлення.