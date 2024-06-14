Coca-Cola знову зареєструвала свої товарні знаки в Росії, пояснює це турботою про бренд (оновлено)

Американська компанія Coca-Cola, яка припинила продавати напої під своїми основними брендами в Росії після початку повномасштабної війни, знову подала заявки на реєстрацію в РФ товарних знаків – Coca-Cola, Sprite і Fanta.

Заявки були подані у квітні, їх виявили у базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент), передає російське видання Meduza.



За російським законодавством товарні знаки у разі їх невикористання протягом трьох років на території країни можуть бути анульовані. З урахуванням того, що бренди Coca-Cola, Sprite та Fanta були виведені з ринку у 2022-му, їхня правова охорона може бути достроково припинена у 2025 році, заявила генеральна директорка компанії "Онлайн патент" Аліна Акіншина.

За її словами, Coca-Cola подає заявки до Роспатенту, щоб не допустити втрати прав на свої ключові бренди. Інші експерти з патентного права не виключають, що заявки на реєстрацію брендів можуть говорити про плани Coca-Cola повернути їх на російський ринок.

Своєю чергою у самій компанії Coca-Cola у коментарі ЕП підтвердили, що справді подали заявки на реєстрацію товарних знаків у Росії. В компанії пояснюють, що це потрібно для збереження інтелектуальних прав.

При цьому у Coca-Cola Ukraine запевнили, що станом на 14 червня 2024 року бізнес компанії в Росії залишається зупиненим.

"Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено в 2022 році", – наголосили в компанії.

У Coca-Cola Ukraine додали, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

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Як повідомлялося, американська корпорація Coca-Cola оголосила про вихід з російського ринку ще в березні 2022 року. Проте у РФ продовжує працювати компанія Coca-Cola HBC, близько 23% її акцій належить американській Coca-Cola, майже стільки ж – The Kar-Tess Group сім'ї грецьких мільярдерів Левентіс-Давід, решта перебуває в обігу на біржі.

Coca-Cola HBC досі належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків у Росії. Цій же групі належить виробництво напоїв під брендами групи Coca-Cola в Україні.

У серпні 2022 року Coca-Cola HBC оголосила, що продала останні старі запаси оригінальної Coca-Cola, перейменувала свій російський бізнес у "Мултон партнерс" та планувала зосередитися на виробництві та продажу у Росії локальних брендів "Добрый", Rich і "Моя семья".

У 2022 році "Мултон партнерс" сплатила до російського бюджету 15,3 млрд рублів ПДВ за продані товари (у 2021 році – 19,2 млрд рублів) і 3,4 млрд рублів податку на прибуток (у 2021 році – 2,3 млрд рублів), випливає з бухгалтерської звітності підприємства.

Нагадаємо, компанія "Кока-Кола Хеленік" (Coca‑Cola Hellenic) – найбільший ботлер напоїв Coca-Col за межами США – займається розливом та дистрибуцією безалкогольних напоїв на умовах франчайзингу The Coca-Cola Company. Саме цій компанії належить українське ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", яке розливає та продає напої під відомими брендами в Україні.

Водночас в Україні зареєстрована інша компанія – "Кока-Кола Україна Лімітед", яка є дочірньою компанією The Coca‑Cola Company та надає консультаційні послуги у сфері аналітики ринку, маркетингової стратегії, якості продукції.