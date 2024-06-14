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Новини
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Україна сьогодні планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії з Європи

електроенергія,електрика,світло,леп

Упродовж доби 14 червня українська енергосистема планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії – 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1689 МВт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що електроенергію імпортуватимуть з п’яти країн – Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Водночас експорт не передбачається.

У компанії додали, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими три населені пункти у Сумській області. Із інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Як нагадало "Укренерго", сьогодні по всій території України застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 18:00 до 22:00.

Раніше ув НБУ заявили, що через дефіцит в енергосистемі після ракетних атак росіян по енергетиці, у 2024 році Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

Автор: 

імпорт (2332) електроенергія (4250) Укренерго (2001)


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Топ коментарі
+3
Зі своєю жінкою так балакайте, любитель простих рішень.. Я інженер-електрик за фахом, тому трохи в цьому розумію. По-перше потреби зменшилися не в 10 раз. По-друге справа не лише в грошах. Провести нову лінію минимум 2 роки! Треба пройти всі європейські комісії і інстанції з енергетики, європейці мають дати дозвіл. Бо вони бояться, що це пошкодить їх енергетику. Лінія можу витримати стільки, скільки вона може витримати, не більше. І це теж, нову лінію треба ще побудувати після дозволу. А свою частину повинні будувати європейці на їх стороні. Це не один рік. Ті існуючі лінії, що в ЄС були біля кордону, і ми приєдналися до них, вони вже завантажені на 100%.
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14.06.2024 12:47
+2
Є обмеження по пропускної здатності європейських ліній. Ми зможемо імпортувати тільки 10% того, що нам треба.
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14.06.2024 12:27
+2
15 років їм пропрацював. Ще питання є? Не пишить більше маячню про енергетику, не смішить людей.
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14.06.2024 12:59
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хоча б одне адекватне на посаді у цій "країні мрій зепрепізедента" існує?
Зебіли клінічні, якщо всі оплачують за електроенергію то яке нахрін відновлення майна Гудка та Ко потрібне, коли у кацапів ракет до фіга? Просто й надалі імпортуйте- це всеодно дешевше вийде.
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14.06.2024 12:23 Відповісти
Є обмеження по пропускної здатності європейських ліній. Ми зможемо імпортувати тільки 10% того, що нам треба.
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14.06.2024 12:27 Відповісти
Сергію, пережовуй чи перепитуйся, якщо так складно...
Вважаєш, що при стількох втрачених територіях та біженцях, обсяг споживання не скоротився? Що атомки, потрібно разом ставити на ремонт? Що лінії провести- це дорожче чим відновити Тріпільську ГЕС із ППО?
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14.06.2024 12:36 Відповісти
Зі своєю жінкою так балакайте, любитель простих рішень.. Я інженер-електрик за фахом, тому трохи в цьому розумію. По-перше потреби зменшилися не в 10 раз. По-друге справа не лише в грошах. Провести нову лінію минимум 2 роки! Треба пройти всі європейські комісії і інстанції з енергетики, європейці мають дати дозвіл. Бо вони бояться, що це пошкодить їх енергетику. Лінія можу витримати стільки, скільки вона може витримати, не більше. І це теж, нову лінію треба ще побудувати після дозволу. А свою частину повинні будувати європейці на їх стороні. Це не один рік. Ті існуючі лінії, що в ЄС були біля кордону, і ми приєдналися до них, вони вже завантажені на 100%.
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14.06.2024 12:47 Відповісти
А що вони реально можуть зробити до зими, щоб Україну не спіткала енергетична кататстрофа? Бо навіть закупівля міні-ТЕЦ в міста - це роки, а часу немає від слова зовсім.
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14.06.2024 12:53 Відповісти
Нажаль, мабуть нічого, щоб встигнути до зими.. Треба було раніше щось робити з міні-ТЕЦ і газовими генераторами цим клоунам -популістам. 2 роки влада нічого робила, а тепер зачухалася. Я сам живу у місті...Треба хоча б їм встигнути врятувати подачу холодної води. І подачу каналізації. Ставити дізель генератори на станції прокачки води. Бо без каналізації місто не придатне для життя зразу стане за 3 дні. А стосовно електроенергії буде важко. Швидких рішень немає. Сонячні панелі не врятують, бо взиму на вулиці темнувато. Ветряки теж довго будувати треба. Тому кожен повинен якось думати про себе. Купувати свічки, батарейки, зарядні станції. Якщо хтось живе на 30 поверху, то треба може кудись виїхати під час зими, бо ліфт не буде працювати.
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14.06.2024 14:01 Відповісти
інженер-електрик за фахом, що ніколи ним не працював та хрін зна коли та що саме закінчив?
любитель простих рішень- це препізедент та носій ефекту Даннінга-Крюгера та його стадо клінічних ідіотів. Цікаво, з тобою теж на пару?
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14.06.2024 12:58 Відповісти
15 років їм пропрацював. Ще питання є? Не пишить більше маячню про енергетику, не смішить людей.
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14.06.2024 12:59 Відповісти
давай відповіді по суті, якщо експерт та не звинувачуй мене у тому, що твоя фантазія розігралась.
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14.06.2024 13:01 Відповісти
Нажаль, законам електротехніки начхати і на важку ситуацію в країні, і на твого зеленого блазня. Закони фізики, закони природи неумолимі.
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14.06.2024 13:01 Відповісти
ти, мені зебілізм не приписуй, тут достатньо форумчан, щоб тобі по зубам клави за це надавати. Враження, що саме на рудого гудка й працюєш, оскільки нічого по суті, окрім про збільшення пропускної спроможності ліній так і не написав, фізик-теоретик від природи невгамовний?
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14.06.2024 13:10 Відповісти
Я тобі і сам по зубам надаю, буде ще мені погрожувати. Бо ти нетяма. і ніхто за тебе не заступиться, бо зрозуміють, що ти не правий. Бо фізика. закони Ома, Кіргофа , тощо дуже однозначні. А що тобі ще потрібно ще написати, двійочник? Крім збільшення пропускної спроможності через побудову нових ліній- нічого не треба. Наразі, максимально скільки нам можуть надати електроенергії европейці, це 1,7 Гвт. ВСЕ. Треба будувати нові лінії і інтерконнектори. І дозвіл інстанцій ЄС. Ми не можемо самі, без їх дозволу врізатися в їх електромережу. Дозвіл вони не дають, бо в них самих немає додаткових потужностей, поки що.
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14.06.2024 14:10 Відповісти
придурок, писок у сраку запхнеш та втечеш, як тільки мене побачиш... Читати навчись та пережовувати написане.
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14.06.2024 14:14 Відповісти
Ти першйи почав мене ображати. Все буде навпаки, це ти зразу втечешь ,як мене побачиш, я твій писок тобі самому в сраку встромлю.. Буде відпизжений. А потім візьму твою заліковку, поставлю двійку по фізиці, і скажу без батьків до школи не повертатися)
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14.06.2024 15:08 Відповісти
купи тлумачний словник для бовдурів та величезну лупу, придурок зациклений: "ти, мені зебілізм не приписуй, тут достатньо форумчан, щоб тобі по зубам клави за це надавати." https://biz.censor.net/comments/locate/3494631/01921249-9a57-7393-bf2f-************
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14.06.2024 21:48 Відповісти
У мене клава без зубів, вибач.) Просто ти переводиш стрілки з теми енергетики, де ти не в зуб ногою, зачепився за тему зебилів.
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15.06.2024 14:59 Відповісти
Однозначно, що ти правий, о енергетичний гуру **********, котрий вчепився в одне із питань та напісяв тут води як класичний графоман із зубами в ногах стрілок. Дякую за стислу та змістовну інформацію.
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16.06.2024 07:02 Відповісти

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