Україна сьогодні планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії з Європи
Упродовж доби 14 червня українська енергосистема планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії – 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1689 МВт.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що електроенергію імпортуватимуть з п’яти країн – Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Водночас експорт не передбачається.
У компанії додали, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими три населені пункти у Сумській області. Із інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Як нагадало "Укренерго", сьогодні по всій території України застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 18:00 до 22:00.
Раніше ув НБУ заявили, що через дефіцит в енергосистемі після ракетних атак росіян по енергетиці, у 2024 році Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.
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Зебіли клінічні, якщо всі оплачують за електроенергію то яке нахрін відновлення майна Гудка та Ко потрібне, коли у кацапів ракет до фіга? Просто й надалі імпортуйте- це всеодно дешевше вийде.
Вважаєш, що при стількох втрачених територіях та біженцях, обсяг споживання не скоротився? Що атомки, потрібно разом ставити на ремонт? Що лінії провести- це дорожче чим відновити Тріпільську ГЕС із ППО?
любитель простих рішень- це препізедент та носій ефекту Даннінга-Крюгера та його стадо клінічних ідіотів. Цікаво, з тобою теж на пару?