Україна сьогодні планує імпортувати рекордний обсяг електроенергії з Європи

Упродовж доби 14 червня українська енергосистема планує імпортувати рекордний добовий обсяг електроенергії – 31 904 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1689 МВт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що електроенергію імпортуватимуть з п’яти країн – Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Водночас експорт не передбачається.

У компанії додали, що внаслідок негоди залишаються знеструмленими три населені пункти у Сумській області. Із інших причин без енергоживлення 494 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Як нагадало "Укренерго", сьогодні по всій території України застосовуватимуться графіки погодинних відключень у період з 18:00 до 22:00.

Раніше ув НБУ заявили, що через дефіцит в енергосистемі після ракетних атак росіян по енергетиці, у 2024 році Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.