Після ракетного удару росіян горить об’єкт інфраструктури на Хмельниччині
У ніч проти 14 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Хмельницькій області, внаслідок чого сталася пожежа на одному з об’єктів інфраструктури.
Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури. Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило", – зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".
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