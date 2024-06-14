Після ракетного удару росіян горить об’єкт інфраструктури на Хмельниччині

У ніч проти 14 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Хмельницькій області, внаслідок чого сталася пожежа на одному з об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури. Звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило", – зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".