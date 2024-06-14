Мінагрополітики покращило прогноз врожаю зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства України покращило прогноз врожаю зернових та олійних культур, а також їх експорту у новому маркетинговому році (липень 2024 – червень 2025 року).

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра Тарас Висоцький, інформує пресслужба міністерства.

За його словами, оновлений прогноз передбачає врожай зернових культур на рівні майже 56 млн тонн. З них пшениці – 21 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Загальний експорт зернових прогнозується на рівні 43 млн тонн. Зокрема, пшениці – 15 млн тонн, ячменю – 2,5 млн тонн, кукурудзи – близько 25 млн тонн.

Виробництво олійних культур за прогнозами досягне 22 млн тонн. Зокрема, ріпаку очікується 4 млн тонн, соняшнику – близько 13 млн тонн, а сої – 5 млн тонн.

Експорт олійних та продуктів їх переробки очікується понад 17 млн тонн.

За словами Висоцького, загалом у наступному маркетинговому році (з липня 2024 року) Україна може експортувати понад 60 млн тонн зернових та олійних культур і продуктів їх переробки.

"Нинішній маркетинговий 2023/2024 рік Україна завершує з кінцевими залишками сільгосппродукції на середньостатистичному рівні , як було до 2022 року. У наступному маркетинговому році агроекспорт становитиме понад 60 млн тонн. І це свідчить, про те що Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки", – наголосив Висоцький.

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Як повідомлялося, згідно із квітневим прогнозом, Мінагрополітики очікувало, що у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур в Україні складе близько 74 млн тонн. У тому числі українські аграрії зберуть близько 52,4 млн тонн урожаю зернових та 21,7 млн тонн олійних культур.

Це на 8 млн тонн менше, ніж у 2023 році, коли зібрали близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.

Експорт зернових та олійних культур в наступному маркетинговому році (липень 2024 – червень 2025 року) прогнозувався раніше на рівні близько 55 млн тонн.