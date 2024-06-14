"Оператор ГТС" подав позов до "Нафтогазу" на 5 мільярдів за неоплачений відбір газу
ТОВ "Оператор ГТС України" на початку червня подало позов до Господарського суду Києва про стягнення боргу з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" за несплату негативних добових небалансів.
Загальна сума позову сягає 4,8 мільярда гривень, повідомляє галузеве видання ExPro.
"Оператор ГТС" у позові вказав, що "Нафтогаз України" не виконав свої обов’язки за договором транспортування природного газу від 11 грудня 2019 року щодо балансування. Відповідно, за у 2021 році виникли негативні небаланси в обсязі 34,8 млн кубометрів газу вартістю 1,2 млрд грн з ПДВ за листопад та 57,5 млн кубометрів газу вартістю 2,63 млрд грн з ПДВ за грудень.
Своєю чергою ГПК "Нафтогаз України" вважає, що надані докази від "Оператора ГТС" не підтверджують надання послуг з фізичного балансування, а також є неправдивими стосовно добових небалансів у листопаді-грудні 2021 року.
"Нафтогаз України" вважає, що "Оператор ГТС" має підтвердити факт існування загрози цілісності ГТС у листопаді-грудні 2021 року, а відтак і підстав для здійснення балансування.
Своєю чергою "Оператор ГТС" у серпні 2022 року подав до суду заяву про збільшення позовних вимог до 4,8 млрд грн. Сума до стягнення складається з боргу за негативні небаланси у розмірі 3,66 млрд грн, інфляційних втрат (595,23 млн грн), пені (490,77 млн грн) та 3% річних (59,53 млн грн).
Господарський суд призначив провести судово-економічну експертизу, щоб встановити чи дійсно у листопаді-грудні 2021 року існувала ситуація з відхиленням технічних параметрів роботи ГТС.
У відповідь "Оператор ГТС" звернувся зі скаргою до Північного апеляційного господарського суду про скасування ухвали Господарського суду щодо проведення експертизи.
Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення. Тому "Оператор ГТС" звернувся з касаційною скаргою до Верховного суду, в якій просив скасувати рішення попередніх судів. Однак, Верховний суд не прийняв скаргу.
У підсумку Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 10 травня повернув на адресу Господарського суду результати проведеної експертизи. Господарський суд 21 травня поновив провадження у справі та призначив підготовче засідання на 4 червня.
Як повідомлялося, ТОВ "Оператор ГТС України" має сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році.
За рішенням уряду, комппанія спрямує на виплату дивідендів державі 50% чистого прибутку за минулий рік, за умови спрямування 30% прибутку "на заходи, що вживаються для уникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії", зокрема на реалізацію проектів будівництва розосередженої маневрової генерації.
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