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Новини
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Саудівська Аравія купує ще одну аграрну компанію в Україні

salic

Український агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп", який належить саудівському фонду Salic UK, купує активи одеського агрохолдингу DMV Group.

Дозвіл для завершення відповідної угоди Антимонопольний комітет надав 13 червня, повідомляє Liga.net.

Зокрема, АМКУ надав дозвіл ТОВ "Агро Л В Лімітед" на безпосереднє придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить на праві власності ПСП "Ексім-Агро".

ТОВ "Агро Л В Лімітед" зареєстроване у селі Забужжя неподалік від Сокаля (Львівська область). Його єдиний засновник – ТОВ "Контінентал Фармерз Груп", що належить саудівській Salic.

ПСП "Ексім-Агро" – приватне підприємство Івана та Алевтини Дімових, які контролюють DMV Group. Компанія зареєстрована в селі Забари Одеської області, але група має активи й на заході України, зокрема у Львівські та Рівненській областях. За оцінками видання Latifundist, земельний банк DMV Group становить до 20 тис. га.

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Як повідомлялося, у 2018 році саудівський фонд Salic викупив більшість сільськогосподарських активів збанкрутілого агрохолдингу "Мрія", зокрема всі об'єкти інфраструктури, технічний парк, а також компанії, які володіють правом оренди земельного банку.

На той час саудівській компанії в Україні вже належав невеликий агрохолдинг CFG (Continental Farmers Group). Після придбання "Мрії" активи об'єднали під брендом "Контінентал Фармерз Груп".

Об'єднаний земельний банк в обробці "Континентал" складав 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні.

Створена у 2011 році Salic займається забезпеченням продовольством населення Саудівської Аравії та належить Фонду державних інвестицій Королівства.

Автор: 

аграрії (1321) земля (864) Саудівська Аравія (355) Антимонопольний комітет (1452)


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Топ коментарі
+5
Це не бізнес, це жопа продати українську землю арабам тим паче що вони в засосі з ****** та китаем а не США,ЕС та Україною
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14.06.2024 17:12
+2
Якщо саудити мають тут бізнес, то зроблять все, щоб в Україні був мир
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14.06.2024 16:48
+2
сикундочку, а нам же обещали что иностранцы не будут покупать землю в Украине
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14.06.2024 17:47
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Якщо саудити мають тут бізнес, то зроблять все, щоб в Україні був мир
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14.06.2024 16:48 Відповісти
Це не бізнес, це жопа продати українську землю арабам тим паче що вони в засосі з ****** та китаем а не США,ЕС та Україною
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14.06.2024 17:12 Відповісти
Де прочитав про землю? Агрохолдінги не такі тупі, що б купувати землю і платити за неї податки.
Бізнес будується саме на дешевій ОРЕНДІ паїв, чи ділянок у власності селян, які практично податків на невеликі наділи не сплачують.
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14.06.2024 18:50 Відповісти
Дехто намагається внушати, що обов'язково треба дерибанити землю.
А підвищити розмір аренди не можна?!!!
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14.06.2024 19:42 Відповісти
торгівля йде аж гай шумить - на крові наших хлопців що віддали голоси в 2019 році за янелоха боневтіка оманського.
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14.06.2024 17:10 Відповісти
сикундочку, а нам же обещали что иностранцы не будут покупать землю в Украине
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14.06.2024 17:47 Відповісти
Кому буде треба дадуть українське громадянство і продадуть за безцінок.
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14.06.2024 19:48 Відповісти
зкинь наушники зними очки
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14.06.2024 17:54 Відповісти
Принцип "аби не українці" виконується залізно. Високі посади в цій державі і всі значимі активи не можуть належати кріпакам.
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14.06.2024 17:57 Відповісти
Так вот для чего Сонцесяйний ездил к саудитам ! А на шМарафоне нам лапшу вешали про "саммит мира". Ну-ну ...
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14.06.2024 18:10 Відповісти
Як можна захапати 195 тис. га у чотирьох областях на Західній Україні, чи це все таки оренда?
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14.06.2024 18:32 Відповісти
Майже все у всіх агрохолдінгів - оренда. Якби земля була б у них у власності- всі агрохолдінги вилетіли б у трубу, сплачуючи податки на землю.
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14.06.2024 18:52 Відповісти
Дехто намагається внушати, що обов'язково треба дерибанити землю.
А підвищити розмір аренди не можна?!
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14.06.2024 19:44 Відповісти
Кому " підвищити орендну плату"? Власнику агрохолдінгу, що монополіст у кожному окремому районі? Із якого бодуна він буде підвищувати розмір своїх витрат?
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14.06.2024 20:10 Відповісти
SALIC розпочав свій інвестиційний шлях у 2012 році, маючи багато глобальних компаній у сфері сільського господарства, торгівлі зерном, рисом та м'ясом у різних країнах, таких як Україна, Канада, Індія, Австралія, Бразилія, Сінгапур.
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14.06.2024 20:19 Відповісти
Ото він туди і мотається майже щомісяця, то катар, то аравія з еміратами. А нам розказують, що вони дуже допомагають повертати дітей з полону.
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14.06.2024 20:39 Відповісти
Клас, віддадуть українську землю в оренду з правом викупу за 100-150$ за 1 га , з якого можна вирощувати 5 тон пшениці, а самі будемо з цієї землі купувати хліб по 1 $ за кг тоб то, заплативши 5 тис. $ з 1 гектара , не говорячі що за цю землю заплачено життям українських захисників які самі в змозі обробляти її, аби влада не заважала.
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14.06.2024 21:33 Відповісти

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