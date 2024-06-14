Агрохолдинг Косюка отримав дозвіл на придбання ковбасного бізнесу у власника бренду снеків Kabanosy

Антимонопольний комітет надав дозвіл ПрАТ "МХП" на придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Український м’ясний хутір".

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 13 червня, повідомляється на сайті комітету.

За даними на сайті компанії, "М'ясний хутір" – один з брендів компанії "Дмитрук", під яким виробляються ковбасні вироби.

За даними у системі YouControl, ТОВ "Український м’ясний хутір" зареєстроване у Луцьку, займається виробництвом м'ясних продуктів. Власником компанії вказаний Олег Дмитрук (75,1%), ще 24,9% у квітні цього року отримало ПрАТ "МХП". Компанія зареєстрована за тією ж адресою, що й ТОВ "Дмитрук-Фудз", яке випускає м'ясо-ковбасні вироби під ТМ "М'ясний хутір", снеки під ТМ Kabanosy і ТМ "Чікенззз" (курячі кабаноси), сосиски й сардельки під торговою маркою Parowki.

У звітності МХП зазначалося, що 15 квітня 2024 року група уклала договір купівлі-продажу щодо придбання 100% корпоративних прав у неназваному бізнесі, що займається переробленням м’яса в Україні, оцінною вартістю 14 млн євро (еквівалент $15,1 млн), повідомляла Liga.net. На той час група уже купила 24,9% корпоративних прав за 3,5 млн євро.

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Як повідомлялося, у квітні МХП отримав дозвіл від АМКУ на придбання логістичної компанії KTL Ukraine. А ву січні МХП отримав дозвіл на придбання компанії "Овочева скарбниця", що займається переробкою та консервуванням овочів.

Агрохолдинг "МХП" – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині.

У лютому 2019 року холдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.