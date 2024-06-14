Гривня зміцнилася після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

Курс гривні зміцнився після падіння до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 17 червня, на рівні 40,6490 грн/$ після падіння до історичного мінімуму на рівні 40,6908 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 41 копійку – до 43,4782 грн за євро. 3 червня він опускався до рекорду – 43,9850 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Читайте також: Нацбанк назвав причини рекордного падіння курсу гривні наприкінці травня

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.