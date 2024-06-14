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Новини
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Дві третини клієнтів "Ощадбанку" в сегменті середнього бізнесу заявили про можливість банкрутства через відключення світла

свет

65% з-поміж 300 клієнтів "Ощадбанку" в сегменті середнього бізнесу назвали відключення електроенергії критичним для їх роботи і припускають можливість банкрутства бізнесу.

Про це заявив керівник проєктів  заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу "Ощадбанку" Денис Самчук, передає FinClub.

"Є бізнеси, робота яких побудована таким чином, що якщо їх відключити, то таке підприємство може просто збанкрутувати. Ми провели опитування серед 300 найбільших клієнтів "Ощадбанку". 80% на сьогодні не розуміють, що їм робити. 65% сказали, що для них відключення електроенергії – це критично і близько навіть до банкрутства бізнесу", – заявив Самчук.

Як приклад він навів підприємства, продукція яких зберігається в холодильниках і для яких відключення електроенергії є критичним.

"Зараз підприємства запитують, яке енергообладнання їм встановити. До війни багато хто встановлював сонячні панелі, які в цій ситуації не рятують. Хтось встановлював дизельні генератори, але не всі вони мають достатньо потужності, щоб забезпечити виробництво. Тому ситуація критична", – впевнений банкір.

Своєю чергою директор департаменту сталого розвитку "Укргазбанку" Олексій Савін зауважив, що це створює попит на кредитування проєктів енергонезалежності бізнесу.

"Запит клієнтів настільки великий, що роботи вистачить для всіх банків", – вважає банкір.

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Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявляв, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

банкрутство (550) Ощадбанк (676) електроенергія (4250) відключення світла (600)


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"Спасибі ЗЄля за просрану ракетну програму та підготовку до війни !"

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14.06.2024 16:56 Відповісти
самі щирі вукраїнці...
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15.06.2024 10:22 Відповісти
Ну вопросов больше чем ответов.
Если бить по рашным установкам-ипсяндерам и аэродромам, то будет спасенье, свет в конце тоннеля так сказать .
Если нет - они будут бить сколько нада месяцев/лет, пока не случится распад энергосистемы (полная руина всех станций или передающих линий и трансформаторов)
В идеале также нада сровнять у них в щебень Елабугу и ВПК исламских террористов (типа "республика" аятолл с полотенцами на головах)
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14.06.2024 16:57 Відповісти
У хамов мордора вся экономика на военных рельсах уже. Будет хуже, вопреки политической программе Квартала⁹⁵ и ³э-Марафону
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14.06.2024 16:59 Відповісти
"Шашлыки на День Победы". Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным. Верховный главнокомандующий очень хочет внушить своим избирателям, что жизнь в этом году пройдет по его сценарию, без войны
https://www.dsnews.ua/politics/shashlyki-na-den-pobedy-pochemu-zelenskiy-boretsya-s-panikoy-no-ne-pugaet-rossiyu-20012022-448895
20 января 2022
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14.06.2024 16:59 Відповісти
Енергосистема - серце країни. Зупиняється енергосистема - помирає країна. Але до наших провладних довбойобів та мажорів з Укренерго це не доходе навіть на третій рік війни. І, схоже, не дойде ніколи. Отже прогнози дуже погані.
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14.06.2024 17:27 Відповісти
ЗЕплан Путина по ликвидации Украины вдолгую вполне себе работает. Добро на этот ЗЕплан абсолютно добровольно и весело дали 73% избирателей Украины 21 апреля 2019 года ... и чего теперь эти "суицидники" скиглять?
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15.06.2024 10:10 Відповісти

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