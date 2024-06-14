Дві третини клієнтів "Ощадбанку" в сегменті середнього бізнесу заявили про можливість банкрутства через відключення світла

65% з-поміж 300 клієнтів "Ощадбанку" в сегменті середнього бізнесу назвали відключення електроенергії критичним для їх роботи і припускають можливість банкрутства бізнесу.

Про це заявив керівник проєктів заступник директора департаменту продажів мікро-, малого та середнього бізнесу "Ощадбанку" Денис Самчук, передає FinClub.

"Є бізнеси, робота яких побудована таким чином, що якщо їх відключити, то таке підприємство може просто збанкрутувати. Ми провели опитування серед 300 найбільших клієнтів "Ощадбанку". 80% на сьогодні не розуміють, що їм робити. 65% сказали, що для них відключення електроенергії – це критично і близько навіть до банкрутства бізнесу", – заявив Самчук.

Як приклад він навів підприємства, продукція яких зберігається в холодильниках і для яких відключення електроенергії є критичним.

"Зараз підприємства запитують, яке енергообладнання їм встановити. До війни багато хто встановлював сонячні панелі, які в цій ситуації не рятують. Хтось встановлював дизельні генератори, але не всі вони мають достатньо потужності, щоб забезпечити виробництво. Тому ситуація критична", – впевнений банкір.

Своєю чергою директор департаменту сталого розвитку "Укргазбанку" Олексій Савін зауважив, що це створює попит на кредитування проєктів енергонезалежності бізнесу.

"Запит клієнтів настільки великий, що роботи вистачить для всіх банків", – вважає банкір.

Читайте також: "Не покриває ринкову вартість": Шмигаль вперше прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення

Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявляв, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.