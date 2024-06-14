Світовий банк профінансує будівництво ВЕС власника мережі ОККО на Волині

IFC групи Світового банку і концерн "Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO) під час Конференції з відновлення у Берліні домовилися про фінансування будівництва вітрової електростанції (ВЕС) на 150 МВт.

Про це віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора повідомив у мережі Х, передає FinClub.

"Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і "Галнафтогазом" для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт", – написав він.

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Як повідомлялося, у лютому Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, придбати компанії "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" і "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3" у підприємця Івана Торського. Ці дві компанії планують будівництво комплексу ВЕС потужністю 150 МВт на території Володимирського району Волинської області.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи ОККО є Віталій Антонов, міноритарним пакетом акцій GNG Retail Public Limited володіє Європейський банк реконструкції та розвитку.